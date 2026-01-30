Gyűlnek az aláírások

Teljes gőzzel folyik a támogató aláírások gyűjtése az önkormányzati választásokra. Tegnap mások mellett Pásztor Albert, miskolci polgármester-jelölt, volt városi rendőrkapitány jelentette be, hogy megkapta az induláshoz szükséges támogatást, Kósa Lajos, a Fidesz ügyvezető alelnöke pedig közölte: jelöltjeik több mint fele egy nap alatt összegyűjtötte a szükséges számú ajánlást. Forrásaink szerint azonban Erzsébetvárosban még az sem dőlt el, kik lesznek a kormánypárt egyéni képviselőjelöltjei. A kormánypárt vezetői szeptember 1-jén indulnak országjárásra, a kampányban Orbán Viktor pártelnök-miniszterelnök és a kormány tagjai is részt vesznek.