ORFK: Sehol nem volt bomba, de országszerte kaptak fenyegetést iskolák, pénzintézetek

ORFK;iskolák;pénzintézetek;közintézmények;bombafenyegetés;országszerte;

2026-01-30 21:30:00 CET

Terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt indult nyomozás.

Több oktatási intézményt, közintézményt és pénzintézetet ért fenyegetés pénteken országszerte – közölte péntek este az ORFK Kommunikációs Szolgálat. E szerint az épületeket mindenhol átvizsgálták, de robbanószert, illetve robbantásra alkalmas eszközt sehol nem találtak. – Amennyiben a későbbiekben érkezik újabb fenyegetett intézménytől bejelentés, a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtesszük – tette hozzá az ORFK.

A rendőrség a nap folyamán többször is beszámolt a fenyegetésekről, kora délután azt írva, hogy addig ukrán nyelvű fenyegetést tartalmazó e-mail érkezett hét oktatási intézménybe és kilenc közintézménybe. A rendőrök terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt rendeltek el nyomozást.

A Dehir péntek délelőtt írt arról, hogy bombariadó miatt kellett kiüríteni több hajdú-bihari iskolát, több intézményből haza is küldték a gyerekeket. Horváth Zoltán, Hajdúdorog polgármestere a Facebook-oldalán ír arról, hogy a Nagy Szent Bazil Görögkatolikus Oktatási Központba is fenyegető elektronikus levél érkezett, ott is kiürítették az általános és középiskolét. A Dehir úgy tudta, bombariadó van több beregszászi és környékbeli iskolában, óvodában is.