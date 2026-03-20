Más szemmel - Literatúra hosszúlépésben

Van, aki kihullik, van, aki megmarad. Jelzésértékű, hogy egy közösség kit tart érdemesnek arra, hogy életének és alkotómunkájának egykori színhelyén emléktáblával nyilvánítsa ki tiszteletét. Koniorczyk Borbálával és Merker Dáviddal, a városiséta-szervező hosszúlépés. járunk? vezetőivel Budapest II. kerületében tettünk irodalmi kalandtúrát, kíváncsian arra, miféle helyeit lelhetjük fel az emlékezetnek az irodalmi nagyságaink által előszeretettel otthonul választott Pasaréten. Nyomvonalunkként a Pasaréti út szolgált, innen kanyarogtunk utcáról utcára a Városmajor felé haladva, meg-megállva Ottlik Géza, Szabó Magda (képzelt), Déry Tibor, Szabó Lőrinc, Örkény István, Szepes Mária, Szerb Antal és Konrád György egykori lakóhelyénél – fülelve az érdekes történetekre, melyekkel útikalauzaink fűszerezték a több szempontból is emlékezetes sétát. Tartsanak velünk!