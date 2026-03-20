Zoltán Gábor író több mint száz éve velünk élő csatáról, sértett egókról, megszépített rémtettekről is beszélt a Magyar Tudományos Akadémián tartott székfoglalóján.
Színekbe foglalt tisztelet.
Van, aki kihullik, van, aki megmarad. Jelzésértékű, hogy egy közösség kit tart érdemesnek arra, hogy életének és alkotómunkájának egykori színhelyén emléktáblával nyilvánítsa ki tiszteletét. Koniorczyk Borbálával és Merker Dáviddal, a városiséta-szervező hosszúlépés. járunk? vezetőivel Budapest II. kerületében tettünk irodalmi kalandtúrát, kíváncsian arra, miféle helyeit lelhetjük fel az emlékezetnek az irodalmi nagyságaink által előszeretettel otthonul választott Pasaréten. Nyomvonalunkként a Pasaréti út szolgált, innen kanyarogtunk utcáról utcára a Városmajor felé haladva, meg-megállva Ottlik Géza, Szabó Magda (képzelt), Déry Tibor, Szabó Lőrinc, Örkény István, Szepes Mária, Szerb Antal és Konrád György egykori lakóhelyénél – fülelve az érdekes történetekre, melyekkel útikalauzaink fűszerezték a több szempontból is emlékezetes sétát. Tartsanak velünk!
„Költészetként minden nyelv ugyanolyan érvényes, nincsen hierarchia köztük” – állítja Fehér Renátó költő, szerkesztő, aki új, Torkolatcsönd című kötetében a társadalmi kérdéseket a beszédzavarokon keresztül tematizálja. A szerzővel a költészet mágikus jellegéről, közéleti költészetről, társadalmi emlékezetről, kortárs komolyzenéről és a kísérleti művészet hagyományairól beszélgettünk.
Bár az új Nat-ban Pilinszky még szerepel, Ottlikot már csak megemlítik, Esterházy és Nádas pedig teljesen eltűntek.