Ligeti Miklós is pályázott a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki tisztségére

Igen, beadtam a pályázatomat, amelyben felvázoltam a koncepciómat a leendő hivatal működéséről. A motivációm, hogy végre egyszer csináljuk meg rendesen az elszámoltatást, ha már például 1990-ben elmaradt – erősítette meg az MFor információját Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója, hogy jelentkezett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöki pozíciójára. A jogász már korábban az ATV-ben és a Klasszis Klub néven futó gazdaságpolitikai podcastban jelezte ezirányú szándékát. A pályázati határidő vasárnap járt le.
A Transparency International már júniusban közzétette a saját ajánlását a vagyonvisszaszerzésekről. Ebben egyértelművé tették: fel kell tárni a korrupciós ügyeket, vissza kell szerezni a jogtalanul elveszett közvagyon lehető legnagyobb részét, és jogi felelősségre kell vonni a felelősöket, mindezt jogállami keretek között – idézte fel az mfor.hu. Ehhez Ligeti Miklós még hozzáfűzte, hogy a közvagyon visszaszerzése leginkább azért szükséges, mert annak felhalmozása számos esetben nem jogállami keretek között történt a NER-ben.Összesen 96-an pályáznak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki tisztségére
A múlt szerdán egy Facebook-posztban az a büntetőperekből ismert ügyvéd – Francsics Imre – is bejelentette, hogy indul a pályázaton, akiről lapunk megírta, hogy a Fidesz-rendszer ellenfeleként nem hajlandó elvállalni egyetlen NER-es ügyfél védelmét sem. – Soha semmilyen pártnak nem voltam a tagja, így nincs politikai előéletem. Nem is törekedtem soha aktív politizálásra. Az ügyvédi hivatásom gyakorlása kitöltötte ki az életemet, viszont mindvégig aktív és véleményalkotó figyelemmel kísértem belpolitikai eseményeket. A hazug, tolvaj Fidesz-rezsim arroganciája, gátlástalansága és aljassága viszont annyira bőszített, hogy elhatároztam, hogy mind a leváltásukban, mind az elszámoltatásukban szívesen vállalnék aktív szerepet – írta a Francsics Imre. Az mfor.hu cikke szerint Gerő Tamás ügyvéd is megméreti magát, aki az NVVH legnagyobb feladatának a magántőkealapok átvilágítását tartja.Még augusztusban megválaszthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és a többi vezetőjétEgy ismert ügyvéd szólt, hogy nem hajlandó egykori NER-es ügyfeleket védeni az induló büntetőügyekben