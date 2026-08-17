Ligeti Miklós is pályázott a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki tisztségére

elnöki pályázat;ügyvédek;pályázók;Transparency International Magyarország;Ligeti Miklós;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal;

2026-08-17 16:26:00 CEST

A Transparency International Magyarország jogi igazgatója állítja, ő végre egyszer rendesen megcsinálná az 1990-ben is elmaradt elszámoltatást.

Igen, beadtam a pályázatomat, amelyben felvázoltam a koncepciómat a leendő hivatal működéséről. A motivációm, hogy végre egyszer csináljuk meg rendesen az elszámoltatást, ha már például 1990-ben elmaradt – erősítette meg az MFor információját Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója, hogy jelentkezett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöki pozíciójára. A jogász már korábban az ATV-ben és a Klasszis Klub néven futó gazdaságpolitikai podcastban jelezte ezirányú szándékát. A pályázati határidő vasárnap járt le.

A Transparency International már júniusban közzétette a saját ajánlását a vagyonvisszaszerzésekről. Ebben egyértelművé tették: fel kell tárni a korrupciós ügyeket, vissza kell szerezni a jogtalanul elveszett közvagyon lehető legnagyobb részét, és jogi felelősségre kell vonni a felelősöket, mindezt jogállami keretek között – idézte fel az mfor.hu. Ehhez Ligeti Miklós még hozzáfűzte, hogy a közvagyon visszaszerzése leginkább azért szükséges, mert annak felhalmozása számos esetben nem jogállami keretek között történt a NER-ben.

A múlt szerdán egy Facebook-posztban az a büntetőperekből ismert ügyvéd – Francsics Imre – is bejelentette, hogy indul a pályázaton, akiről lapunk megírta, hogy a Fidesz-rendszer ellenfeleként nem hajlandó elvállalni egyetlen NER-es ügyfél védelmét sem. – Soha semmilyen pártnak nem voltam a tagja, így nincs politikai előéletem. Nem is törekedtem soha aktív politizálásra. Az ügyvédi hivatásom gyakorlása kitöltötte ki az életemet, viszont mindvégig aktív és véleményalkotó figyelemmel kísértem belpolitikai eseményeket. A hazug, tolvaj Fidesz-rezsim arroganciája, gátlástalansága és aljassága viszont annyira bőszített, hogy elhatároztam, hogy mind a leváltásukban, mind az elszámoltatásukban szívesen vállalnék aktív szerepet – írta a Francsics Imre. Az mfor.hu cikke szerint Gerő Tamás ügyvéd is megméreti magát, aki az NVVH legnagyobb feladatának a magántőkealapok átvilágítását tartja.