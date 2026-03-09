A Kegyelem című új Paolo Sorrentino-filmben Toni Servillo a változatosság kedvéért fiktív politikust alakít. A két alkotó exkluzív interjút adott a Népszavának.
Új pápát választottak: az egyházfő ezentúl az amerikai bíboros, akit társai csak egy ripacs bábúnak tartanak, de valójában egy önhitt és kegyetlen figura. A férfiasan jóképű, gondozott külső mögött azonban nem tudni, mi rejtőzik. Az Oscar-díjas Paolo Sorrentino nagyszabású tévésorozatában, Az ifjú pápában Jude Law mesterien kelti életre az élő ellentmondást, az egyházfő segítője pedig az a Mary nővér, akit Diane Keaton formál meg.
Az Oscar-díjas Paolo Sorrentino Ifjúság című filmjét - amelyet a jövő héten mutatnak be a magyar mozikban - hollywoodi sztárokkal készítette a művészet lényegéről, az emlékezésről és mindenekelőtt az elmúlásról.
Tíz kicsi történet egy naggyá összekavarva: ez a Szeretlek filmsorozat legújabb darabja, a Rió, szeretlek! Van itt vámpír, amerikai filmforgatás, sárkányrepülő és szinte mindig a kitárt karú Krisztus. A lélegzetelállító tájában a gyönyörű város csak kulissza a filmötletekhez.
Európa Filmdíjért és Oscarért is indul Paolo Sorrentino A nagy szépség című filmje, főszerepben Toni Servillo. Krimibe ágyazott második világháborús dráma a svéd Eltitkolt életek. Pazar színekben pompázik gyermekkorunk kedves olvasmánya, Pinocchio, olasz Enzo d'Alo animációs filmjében.
Az idei Európai Filmdíj várományosai közül a legtöbb szavazatot begyűjtők a különböző kategóriában december 7-én veszik át a díjakat a Berlinben rendezett gálán. Az Európa életműdíj az európai film nagyasszonya, Catherine Deneuve pályafutását koronázza.