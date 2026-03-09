Ez ám az új pápa!

Új pápát választottak: az egyházfő ezentúl az amerikai bíboros, akit társai csak egy ripacs bábúnak tartanak, de valójában egy önhitt és kegyetlen figura. A férfiasan jóképű, gondozott külső mögött azonban nem tudni, mi rejtőzik. Az Oscar-díjas Paolo Sorrentino nagyszabású tévésorozatában, Az ifjú pápában Jude Law mesterien kelti életre az élő ellentmondást, az egyházfő segítője pedig az a Mary nővér, akit Diane Keaton formál meg.