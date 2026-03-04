Átalakulóban van a bizalom anatómiája, sokan pedig örülnének a több erőt sugárzó emberi történeteknek.
Görögországban a katolikus egyház két magas rangú tisztségviselője ellen nyomoznak, akik a gyanú szerint elsikkasztottak 3 millió eurót (kb. 1,2 milliárd forint), majd éjszakai klubokba fektették be a pénzt.
Ha egy törvény a gyónási titok megsértésére kötelezné a papokat, akkor egészen bizonyos, hogy ennek lelkiismereti okokból ellenállnának – magyarázta Máté-Tóth András katolikus teológus, egy fideszes javaslat szerint miért kapnak kivételt az egyházi személyek.
A katolikus egyházfő a Szent István-bazilikában megújulást és változást sürgetett, megáldotta a Szent Jobbot és államalapító királyunk példáján keresztül mások meghallgatására, párbeszédre, befogadásra szólított fel. Szerinte az elvilágiasodás maga a szoftpogányság.
A Vatikánban elítélt Árpád atya, az esztergomi ferences gimnázium egykori prefektusa fellebbez és rágalmazásért perli a visszaélést bejelentőt.
Azokat, akik hitoktatói tevékenységet végeznek, a pedagógusokkal együtt már beoltották.
A gyermekkorában egy paptól erőszakot elszenvedett Marie Collins szerdán távozott a kiskorúak védelmében felállított pápai bizottságból, azzal az indokkal, hogy "ellenállást" tapasztal a Vatikán részéről a visszaélések felderítésében.