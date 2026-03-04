„A gyónási titok betartásában a katolikus egyház nem ismer tréfát”

Ha egy törvény a gyónási titok megsértésére kötelezné a papokat, akkor egészen bizonyos, hogy ennek lelkiismereti okokból ellenállnának – magyarázta Máté-Tóth András katolikus teológus, egy fideszes javaslat szerint miért kapnak kivételt az egyházi személyek.