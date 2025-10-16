Királyi parkolót kapott Orbán

Az Együtt-PM Szövetség aktivistái ma jelképesen lezárták azt az elhíresült parkolóhelyet (Budapesten az Astoria Szálló közelében, a Kossuth Lajos utca 17. előtt), melyen Orbán Viktor kisbusza rendszeresen parkol, amikor a miniszterelnök fodrászhoz megy. Mivel az adott helyen megállni tilos, a törvények pedig mindenkire vonatkoznak, e tettükkel helyreállították a törvényességet - áll a párt közleményében. Az aktivisták felszívódó festékkel a járdára ,,Royal Parking" azaz Királyi Parkoló feliratot írtak.