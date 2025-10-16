Egy vizsgálóbizottsági jelentés szerint a megszüntetett, végelszámolás alatt álló Budapest Brand vezetői éveken át a Kempinski Hotel mélygarázsában rejtegették autóikat.
A külképviselet munkatársa pedig használja is az ukrán zászlóval lefestett parkolóhelyet.
Parkolóhelyenként átlagosan 612 ezer forintba kerül az újabb beruházás – derül ki egy önkormányzati szerződésből.
Ha valaki az új szabályok alapján Airbnb-re akar bejegyeztetni lakást a VI. kerületben, minden szobáért egyszeri, akár másfél millió forintos parkoló-mérleg díjat kell fizetnie - írja az Index.
Több ezer parkolóhely szűnhet meg a lakásépítések miatt Budapesten a Star Park Holding Zrt. vezérigazgatója szerint.
Tarlós István főpolgármester szerint húszezer P+R parkolóhely szükséges a dugódíj bevezetéséhez.
Az Együtt-PM Szövetség aktivistái ma jelképesen lezárták azt az elhíresült parkolóhelyet (Budapesten az Astoria Szálló közelében, a Kossuth Lajos utca 17. előtt), melyen Orbán Viktor kisbusza rendszeresen parkol, amikor a miniszterelnök fodrászhoz megy. Mivel az adott helyen megállni tilos, a törvények pedig mindenkire vonatkoznak, e tettükkel helyreállították a törvényességet - áll a párt közleményében. Az aktivisták felszívódó festékkel a járdára ,,Royal Parking" azaz Királyi Parkoló feliratot írtak.