Árkorrekciót, áfacsökkentést és a támogatás átalakítását sürgették a gyógyászati segédeszközök forgalmazói hétvégi szakmai konferenciájukon, ahol az is kiderült, az állami egészségbiztosító tervezi a 26 éve működő támogatási szabályok felülvizsgálatát. Döntés azonban még nincs.
Változhatnak a gyógyászati segédeszköz-ellátás szabályai, a Belügyminisztérium állítja minden a betegek érdekeit szolgálja. Máshogy látják az érdekvédők.
A kisgyerekeken kívül az idősek gondozását is megkönnyítheti a találmány.
Etetőszékeket, pelenkázó lapokat és pelenkákat vizsgált a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH), ötből 2 etetőszék, tízből 1 pelenkázó lap nem felelt meg a biztonsági követelményeknek, a kifogásolt termékeket a hatóság kivonta a forgalomból.
Mióta hazánkban is elterjedtek az eldobható pelenkák, a mosható változatok már szinte teljes egészében háttérbe szorultak, ezáltal csupán kiegészítő jelleget töltenek be a kismamák és a kisbabák életében – írja a pelusfutar.hu. Ebből kifolyólag ma már a legtöbb újszülöttre eldobható papírpelenka kerül, a minek megvannak az előnyei és a hátrányai. Hogy mégis melyik a jobb, az eldobható vagy a mosható pelenka.