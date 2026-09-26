Mosható vagy eldobható pelenka?

Mióta hazánkban is elterjedtek az eldobható pelenkák, a mosható változatok már szinte teljes egészében háttérbe szorultak, ezáltal csupán kiegészítő jelleget töltenek be a kismamák és a kisbabák életében – írja a pelusfutar.hu. Ebből kifolyólag ma már a legtöbb újszülöttre eldobható papírpelenka kerül, a minek megvannak az előnyei és a hátrányai. Hogy mégis melyik a jobb, az eldobható vagy a mosható pelenka.