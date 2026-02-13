Táncra invitáló zsidó ünnepek.
A magának egykor antiszemita felszólalást megengedő pártelnök örömmel vett részt a zsidó ünnepen, mint írta, konzervatív európaiként.
A feltámadás misztériumának megértéséhez nem magas végzettség szükséges, hanem az, hogy "képesek legyünk befogadni a csodát és meghallani a csendet". Ezt a ma már gyakran a szegények gyámolítójaként emlegetett Ferenc pápa mondta homíliájában, Krisztus feltámadásának és a húsvéti misztériumnak a mai emberhez szóló üzenetéről nagyszombat este, az általa a római Szent Péter-bazilikában vezetett húsvéti virrasztás szertartásán. Vasárnap a pápa a békét sürgette a Földön. A zsidók az egyiptomi fogságból való menekülésükre emlékeznek pészah ünnepén, az ateisták pedig hódolnak a szokásoknak, tojásokat festenek, kalácsot sütnek, sonkát esznek, esetleg - ha az idő engedi - családi programokat szerveznek.
Oberlander Báruch, a Budapesti Ortodox Rabbinátus és a Chabad-Lubavics irányzat magyarországi vezetője ortodox zsidó férfiak társaságában kovásszal készült termékeket égetett, és imádkozott pészah ünnepe előtt Budapesten 2015. április 3-án.
Pészah alkalmából köszönti zsidó honfitársainkat Mesterházy Attila MSZP elnök:
A kóser életmód budapesti helyszíneit, a főváros kisebb zsinagógáit és a cionista mozgalom vezéralakjának történetét is megismerhetik azok, akik részt vesznek a Hosszúlépés csapata által a pészah ünnepe alkalmából szervezett sétafesztiválon.