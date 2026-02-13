Harmadik alkalommal rendezi meg a Mazsihisz a Budapesti Hitközséggel a PurimFesztet

pészah;purim;

2026-02-13 07:06:00 CET

Táncra invitáló zsidó ünnepek.

Harmadik alkalommal rendezi meg a Mazsihisz a Budapesti Hitközséggel együtt február 28-tól március 4-ig a PurimFesztet, illetve március 22-től április 1-ig a PészahFesztet. A sorozatok ötletgazdája és koordinátora Bíró Eszter színész, énekes, a Mazsihisz művészeti vezetője. A Purim a sorsvetés és a győzelem ünnepe. Az ehhez kapcsolódó sorozat célja, hogy a Purim hagyományait kortárs művészeti és kulturális formákon keresztül mutassa be az érdeklődők számára. A nyitónapon a Goldmark teremben rendezik meg a Purim Partyt, ahová a legkülönbözőbb korosztály képviselőit egyaránt várják. A lemezeket Arató András teszi fel. Másnap a Rumbach utcai zsinagógában Lovasi András egy trió tagjaként lép fel. Március 2-án ugyanitt Megilla-olvasás lesz kántorkoncerttel és hóra táncházzal. Az ezt követő nap Karinthy és barátai címmel Csákányi Eszter és Hajdu Steve estjét élvezheti a közönség Seres Tamás rendezésében. A zárónapon pedig ugyancsak a Rumbach utcai zsinagógában Bármit kérdezhetek? címmel Till Attila beszélget Geszti Péterrel és Ditz Edittel.

A Pészah a zsidó nép egyiptomi szolgaságból való szabadulásának ünnepe.

Az ehhez kapcsolódó fesztivál első napján, március 22-én a Hot Jazz Band George Gershwin zenei világát idézi fel szintén a Rumbach utcai zsinagógában Náray Erika és Nyáry Krisztián közreműködésével. Másnap Borgula András, a Gólem Színház vezetője Pészahra hangoló sétára invitálja a vállalkozókat. A szubjektív idegenvezetés a Dohány utcai Zsinagóga előtti térről indul, betekintést nyújt a zsinagóga hangulatába, majd a Rumbach Zsinagóga tereit érintve vezet a Gólem Színházhoz, közben különböző színművek részletei is elhangzanak. Ugyanezen a napon a Rumbach utcai zsinagóga kávézójában beszélgetést tartanak Sheer Roberttel, a Tel-Aviv macskája című kötet írójával. Március 24-én az örökölt mintáinkról lesz szó a Goldmark teremben Bombera Krisztinával, Preisz Éva Eszter pszichiáterrel és Lengyelfi Edit családfakutatóval, valamint Koltai Róbert színművésszel. Másnap a Rumbach utcai zsinagógában Gubik Petra című estje lesz műsoron, közreműködik Molnár Piroska. Március 30-án pedig, akik eddig nem látták, megnézhetik A Bábjátékos című darabot, az előadás a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház és a Maladype Színház vendégjátéka lesz Balázs Zoltán rendezésében.