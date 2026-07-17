A tervek szerint a leendő téli ruházatot 2027 decemberétől, míg a nyárit 2028 júniusától kaphatnák meg a rendvédelemben dolgozók.
Eddig a világ második számúként ismert autógyártója nem bírja a versenyt az európai piacra berobbanó kínaiakkal. A német cégóriás üzemi tanácsa és az ágazat egyik nagy szakszervezete közölte, mindent megtesznek a tervek megakadályozására.
A reklámadó torzítja a versenyt a magyarországi médiapiacon, gátolja a fejlődést és az innovációt, negatívan hat a tartalomszolgáltatás mennyiségére és minőségére – hangsúlyozta Hivatal Péter, a Magyar Reklámszövetség (MRSZ) alelnöke szerdán Budapesten, a szövetség alapításának 40 éves évfordulója alkalmából rendezett eseményen.
Magyarországon megszűnt a privatizáció, sőt folyamatosan növekszik az állam szerepvállalása. A vagyonkezelő szerint az ukrán helyzet is igazolja: helyes döntés volt a német E.On-tól megvásárolni a gáztározókat.