Négy németországi autógyárát bezárná, és akár százezer embert is elbocsátana a Volkswagen

Eddig a világ második számúként ismert autógyártója nem bírja a versenyt az európai piacra berobbanó kínaiakkal. A német cégóriás üzemi tanácsa és az ágazat egyik nagy szakszervezete közölte, mindent megtesznek a tervek megakadályozására.