Új egyenruhát kapnak a rendőrök, de a korábbi gyakorlattal szemben nyílt közbeszerzést ír ki a BM

rendőrség;közbeszerzés;új egyenruha;piaci verseny;nyílt pályázat;

2026-07-17 20:27:00 CEST

A tervek szerint a leendő téli ruházatot 2027 decemberétől, míg a nyárit 2028 júniusától kaphatnák meg a rendvédelemben dolgozók.

A Belügyminisztérium (BM) vezetése elkötelezett a rendvédelmi szervek megbecsültségének helyreállítása, valamint a munkatársak szolgálati körülményeinek folyamatos javítása mellett, ezért döntés született a rendőrség nyári és téli köznapi szolgálati egyenruházatának teljes megújításáról – olvasható a kormány hivatalos honlapján pénteken közétett piaci felhívásban. Hangsúlyozták, hogy a beszerzési folyamat során szakítanak az elmúlt évtizedekben kialakult rendszerrel. – Az új egyenruházati termékek beszerzése – az állomány szempontjait, igényeit és mindennapi tapasztalatait szem előtt tartva – piaci alapon, nyílt közbeszerzési eljárás formájában valósul meg – írták.

A BM szerint az új eljárásrend lehetővé teszi, hogy a rendvédelmi termékek piacán jelen lévő hazai és külföldi gyártók, forgalmazók olyan létező, más rendőri szervek által már élesben kipróbált és bevált termékeiből válogathassanak. A cél, hogy az egyenruhák megfeleljenek a modern kor technológiai és funkcionális követelményeinek, továbbá maximálisan kiszolgálják a felhasználók kényelmi és gyakorlati igényeit.

A leendő jelentkezők számára olyan kiemelt szempontokat is felsoroltak, mint az ergonómia, a komfort, az esztétikum, a tartósság, a széles méretskála. Elvárás, hogy az egyenruhák ellenálló-időtálló anyagokból készüljenek, megfelelő legyen a tervezés, de fontos a jó tisztíthatóság és a karbantarthatóság is. – A megfelelő ruházat és felszerelés kiválasztása érdekében a Belügyminisztérium piaci felhívást tesz közzé: Várjuk azon piaci résztvevők jelentkezését, akik készek részt venni ebben a teljesen új, innovatív folyamatban, amelynek célja, hogy a közterületi állomány tagjai végre praktikus, modern és felhasználóbarát ruházatban láthassák el szolgálatukat – tették hozzá.

A kiválasztás menete is világos, három szakaszra bontott. Az előszűrés keretében a jelentkező gyártók termékkínálatából a szakmai bizottság kiválasztja a csapatpróbára alkalmasnak ítélt darabokat. A gyakorlati tesztelés úgy néz ki, hogy a kiválasztott termékeket a végrehajtó állomány tagjai a mindennapi szolgálat során tesztelik és részletesen véleményezik. Végül a közbeszerzés és rendszeresítés: a valós felhasználói visszajelzések alapján kiválasztott ruhákra és kiegészítőkre indul meg a tényleges, fokozatos közbeszerzési eljárás. A tervek szerint 2027 decemberétől a rendőri egységek több ütemben vehetik át az új téli ruházatot, majd 2028 júniusától megkezdődik az új típusú nyári ruházat folyamatos kiosztása is.