Botrány Pilisjászfalun, a rendőrséget is kihívták a tervezett akkufeldolgozóról tartott testületi ülésen

botrány;lemondás;rendőrök;veszélyes hulladék;képviselő-testület;Pilisjászfalu;Menczer Tamás;akkumulátorfeldolgozó üzem;

2026-02-24 22:00:00 CET

Az sem nyugtatta meg a kedélyeket, hogy felfüggesztették a veszélyes hulladékokat hasznosító cég engedélyezési eljárását. Az egyik képviselő lemondott, pedig két hete még a fideszes Menczer Tamás álhírt emlegetve közölte, hogy itt ilyen üzem nem épül.

Rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottak Pilisjászfalun, ahol bontásból származó veszélyes hulladékokkal foglalkozó üzemet hozna létre egy cég. A tiltakozó helyiek is megjelentek, petíciót adtak át a polgármesternek, és arról érdeklődtek: miért nem kérdezte meg őket az önkormányzat a Pest megyei településre tervezett akkuhulladékos üzemről – írja helyszíni tudósításában a hvg.hu. Parázs hangulat alakult ki a szűk helyiségben, ugyanis korábban nem tartottak lakossági fórumot a tervezett beruházásról.

– Február elején derült ki, hogy a kínai–horvát–magyar tulajdonosoknál lévő NT Recycling a közel kétezer tonna bontásból származó veszélyes hulladékot tárolna és hasznosítana újra pilisjászfalui telephelyen, és többek között a súlyos mérgezéseiről elhíresült gödi Samsung SDI-től is szállítanának ide hulladékokat. Az üzemet a Pilis Ipari Parkban alakítanák ki, és ezért a bevonandó területet január végén az önkormányzati képviselők gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató besorolásból egyéb gazdasági, ipari besorolásra módosították. Ezután már az illetékes kormányhivatal oldalán meg is jelent a környezeti hatásvizsgálati dokumentáció, ami egyébként az engedélyezési folyamat szerves része. A felháborodott lakók azt követelik, hogy a képviselők döntsenek a terület visszaminősítéséről, mert szerintük csak így lehetne megakadályozni, hogy a jövőben veszélyes hulladékkal foglalkozó üzemek jöjjenek létre a Pilisben. A településen a testület minden tagja független.

Szántó Vilmos polgármester a tanácskozás elején azt közölte, hogy a január végén hozott rendeletüket az átminősítésről nem lehet megváltoztatni.

– Addig nem megyünk el, amíg a javaslati határozatot nem olvassák fel a terület visszamódosításáról. Ha kell, én fogok itt az ajtó elé feküdni

– mondta egy nő ingerülten, végül már többen kiabáltak, a képviselők szünetet rendeltek el, majd visszatérve a testület megszavazta a határozatot, hogy szüneteltessék a veszélyes hulladékokat is feldolgozó üzem engedélyezési eljárását, majd Háromszéki Attila önkormányzati képviselő bejelentette, hogy megviselte az elmúlt időszak, ezért lemond képviselőségéről, és ki is vonult a teremből, ahol a botrányos hangulat miatt a polgármester rendőröket hívott, és az egyenruhások két aktivistát távozásra szólítottak fel.

Az ügy érdekessége, hogy Menczer Tamás - a Fidesz kommunikációs igazgatója -, a Pilisjászfalut is magában foglaló választókerület jelenlegi országgyűlési képviselője újraindul. A kormánypárti politikus Facebook-videójában február 10-én a felháborodott helyieket nyugtatta. – Még egyszer a hazugságok és az álhírek miatt: NEM lesz veszélyes hulladékot feldolgozó üzem Pilisjászfalun – jelentette ki Menczer.