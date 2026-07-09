Bár Belgium futballcsapata az amerikaiakat legyőzésével már a Spanyolország elleni pénteki negyeddöntőre készül, az ügy további fordulatokat vett, a FIFA ugyanis indoklás nélkül két amerikai stábtag felfüggesztéséről döntött.
„Nem történt semmi rendkívüli, van ilyen.”
Javában faragják az EU költségvetését. Németország nem szűkmarkú, ha a befizetésről van szó, csakhogy a pénzesőt egy követelményhez kötné: a jogállamiság betartásához. Ezt Orbán Viktor a jelek szerint elengedte a füle mellett és a nemzeti érdek harcosaként üzent haza - és kéri a kerítéspénzt is.
Három mérkőzésre szóló eltiltást kapott Dzsudzsák Balázs, akit kiállítottak a Bursaspor legutóbbi bajnokiján - írja az origo.hu.