Orbán csak a pénzre megy

Javában faragják az EU költségvetését. Németország nem szűkmarkú, ha a befizetésről van szó, csakhogy a pénzesőt egy követelményhez kötné: a jogállamiság betartásához. Ezt Orbán Viktor a jelek szerint elengedte a füle mellett és a nemzeti érdek harcosaként üzent haza - és kéri a kerítéspénzt is.