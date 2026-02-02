Összeszólalkozott egymással a Győri ETO és a Debrecen labdarúgócsapatának vezetőedzője a két együttes, mindkettőjüket kiállították

Összeszólalkozott egymással a Győri ETO és a Debrecen labdarúgócsapatának vezetőedzője a két együttes 2-2-es döntetlennel végződött egymás elleni mérkőzésén a labdarúgó NB I. 20. fordulójában. A játékvezető mindkét trénert kiállította, akiket nem lehetett megnyugtatni, a helyszíni beszámolók szerint a játékoskijáróban biztonsági őröknek kellett közbelépni, ők próbálták megakadályozni, hogy tettlegességre is sor kerüljön Európa szívében egy élvonalbeli futballmérkőzésen két tréner között.
A debreceniek spanyol edzője, Sergio Navarro az M4 Sportnak nyilatkozva elnézést kért a botrány miatt, sajnálatosnak nevezte a történteket, azt mondta, hogy mindig kiáll a csapatáért, ha úgy érzi, méltánytalanság érte a játékosait. Borbély Balázs a győriek edzője mosolyogva annyit mondott, hogy nem történt semmi rendkívüli, van ilyen.
Korábban 2021. március 6-án a Paks-Mezőkövesd mérkőzésen állította ki a játékvezető mindkét trénert, de ez nem egyszerre történt. Bognár György, a paksiak vezetőedzője egy les miatt reklamált, amiért előbb sárga lapot kapott, ám nem hagyta abba a hangos tiltakozást, ezért felmutatta neki a játékvezető a pirosat is. Bognár ezután sem akarta elhagyni a kispadot, az öltözőfolyosón is szidta még a bírót, ezért öt meccstől eltiltották. Az ellenfél szakvezetője, Pintér Attila is rendelkezett már sárga lappal, amikor a lefújás után pirosat is kapott, amiért a megengedettnél emeltebb hangnemben és szavait csak mérsékelten megválogatva nyilvánított véleményt a játékvezető munkájáról. Neki egy meccset kellett kihagynia az eset után.
NB I., 20. forduló
ETO FC-DVSC 2-2
ETO Aréna, 5059 néző. Jv.: Rúsz.
Gólszerzők: Vitális (65., 95., mindkettőt 11-esből, illetve Szuhodovszki (38.), Komáromi 50.)
MTK-Kazincbarcika 1-3
Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1850 néző. Jv.: Bognár.
Gólszerzők: Polievka (45.), illetve Rácz (3.), Radkowski (44.), Major (75.)
Újpest-Felcsút 0-1
Szusza Ferenc Stadion, 4078 néző. Jv.: Káprály.
Gólszerző: Fameyeh (81.)
Paks-FTC 0-1
Paks, 4691 néző. Jv.: Bogár.
Gólszerző: Gruber (71.)
DVTK-Kisvárda 1-1
Diósgyőr, 1176 néző. Jv.: Berke
A ZTE-Nyíregyháza mérkőzés lapzártánk után ért véget.
Az állás
1. ETO FC 20 11 6 3 41-20 39 pont
2. Ferencváros 20 11 4 5 37-21 37
3. Paksi FC 20 10 6 4 41-28 36
4. Debrecen 20 10 5 5 31-25 35
5. Felcsút 20 9 4 7 26-25 31
6. Kisvárda 20 8 4 8 25-33 28
7. ZTE FC 19 7 6 6 30-26 27
8. MTK 20 7 3 10 37-42 24
9. Újpest 20 6 5 9 28-34 23
10. DVTK 20 4 7 9 27-34 19
11. Nyíregyháza 19 3 6 10 20-35 15
12. Kazincbarcika 20 4 2 14 20-40 14