Összeszólalkozott egymással a Győri ETO és a Debrecen labdarúgócsapatának vezetőedzője a két együttes, mindkettőjüket kiállították

2026-02-02 16:50:00 CET

„Nem történt semmi rendkívüli, van ilyen.”

Összeszólalkozott egymással a Győri ETO és a Debrecen labdarúgócsapatának vezetőedzője a két együttes 2-2-es döntetlennel végződött egymás elleni mérkőzésén a labdarúgó NB I. 20. fordulójában. A játékvezető mindkét trénert kiállította, akiket nem lehetett megnyugtatni, a helyszíni beszámolók szerint a játékoskijáróban biztonsági őröknek kellett közbelépni, ők próbálták megakadályozni, hogy tettlegességre is sor kerüljön Európa szívében egy élvonalbeli futballmérkőzésen két tréner között.

A debreceniek spanyol edzője, Sergio Navarro az M4 Sportnak nyilatkozva elnézést kért a botrány miatt, sajnálatosnak nevezte a történteket, azt mondta, hogy mindig kiáll a csapatáért, ha úgy érzi, méltánytalanság érte a játékosait. Borbély Balázs a győriek edzője mosolyogva annyit mondott, hogy nem történt semmi rendkívüli, van ilyen.

Korábban 2021. március 6-án a Paks-Mezőkövesd mérkőzésen állította ki a játékvezető mindkét trénert, de ez nem egyszerre történt. Bognár György, a paksiak vezetőedzője egy les miatt reklamált, amiért előbb sárga lapot kapott, ám nem hagyta abba a hangos tiltakozást, ezért felmutatta neki a játékvezető a pirosat is. Bognár ezután sem akarta elhagyni a kispadot, az öltözőfolyosón is szidta még a bírót, ezért öt meccstől eltiltották. Az ellenfél szakvezetője, Pintér Attila is rendelkezett már sárga lappal, amikor a lefújás után pirosat is kapott, amiért a megengedettnél emeltebb hangnemben és szavait csak mérsékelten megválogatva nyilvánított véleményt a játékvezető munkájáról. Neki egy meccset kellett kihagynia az eset után.

NB I., 20. forduló ETO FC-DVSC 2-2 ETO Aréna, 5059 néző. Jv.: Rúsz. Gólszerzők: Vitális (65., 95., mindkettőt 11-esből, illetve Szuhodovszki (38.), Komáromi 50.) MTK-Kazincbarcika 1-3 Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1850 néző. Jv.: Bognár. Gólszerzők: Polievka (45.), illetve Rácz (3.), Radkowski (44.), Major (75.) Újpest-Felcsút 0-1 Szusza Ferenc Stadion, 4078 néző. Jv.: Káprály. Gólszerző: Fameyeh (81.) Paks-FTC 0-1 Paks, 4691 néző. Jv.: Bogár. Gólszerző: Gruber (71.) DVTK-Kisvárda 1-1 Diósgyőr, 1176 néző. Jv.: Berke A ZTE-Nyíregyháza mérkőzés lapzártánk után ért véget.