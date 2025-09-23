Nekik 5 milliós luxusnyugdíj, neked 250 ezres átlagnyugdíj – Plakátkampányt indított a Momentum

Elindult az országos plakátkiállításunk a NER legpofátlanabb luxizásairól. Azért élünk rosszul, mert a fideszes elit luxusban él. Azért van nélkülözés Magyarországon, mert a NER politikusai és üzleti körei az ország gyarapítása helyett az elmúlt 15 évben a saját vagyonuk gyarapításával voltak elfoglalva – olvasható a Momentum Mozgalom Facebook-oldalán. Mint írták, a plakátkiállítás ezen a héten hétköznaponként délután 4-től este 7-ig látható a Nyugati téren és a Széll Kálmán téren.
Egy másik posztjukban azt is kifejtették, hogy szerintük a fideszes elit meggazdagodásába nyomorodik bele Magyarország. – A jövő évi kormányváltás után nemcsak meg kell szüntetni a közpénzek szétszórását, de vissza is kell szereznünk az ellopott közvagyont – tették hozzá.
A közzétett plakátok éles kontrasztot mutatnak a hatalom eddig nyilvánosságot kapott pénzszóró életmódja és a hazai valóság között. A kiállított plakátok ellentétpárokat mutatnak be.Orbán Viktor a falu bolondjának nevezte Hadházy Ákost, amikor az a milliós hatvanpusztai kádakról kérdezte a ParlamentbenOrbán Viktor elismerte, hogy közpénzből utazott magánrepülőgépen a dublini meccsre, a Fideszben pedig vannak, akik nem akarnak győzni
– Nekik 3 milliárdos luxusjacht, neked tengerparti árak a Balatonon. Nekik 5 milliós luxusnyugdíj, neked 250 ezres átlagnyugdíj. Nekik 15 milliárdos luxusbirtok, neked megfizethetetlen lakásárak. Nekik New York-i egyetem, neked lerohadó iskolák. Nekik 22 milliárdos magánrepülő, neked klíma nélküli MÁV-vagonok – a többi között ezek a feliratok és az adott témához illesztett rajzok szerepelnek a plakátokon.Kevesek luxusa lehet az Otthon Start, a felmérés szerint a magyarok alig 6 százaléka akarja használniKormányablak nyílt Mészáros Lőrinc autókereskedésében, az állam fizeti a bérleti díjatA Szíjj László-féle jacht, a Lady Mrd mellett a Mészáros Lőrinchez köthető Rose d'Or is feltűnt az Adrián