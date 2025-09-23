Budapest;Magyarország;lopás;közvagyon;Széll Kálmán tér;Nyugati tér;plakátkiállítás; NER;Momentum;luxizás;

Nekik 5 milliós luxusnyugdíj, neked 250 ezres átlagnyugdíj – Plakátkampányt indított a Momentum

A 2026-os választáson nem induló ellenzéki párt országszerte bemutatja a szerintük kormányváltást elősegítő plakátkiállítást a fideszes elit meggazdagodásáról és az abba belenyomorodó Magyarországról.

Elindult az országos plakátkiállításunk a NER legpofátlanabb luxizásairól. Azért élünk rosszul, mert a fideszes elit luxusban él. Azért van nélkülözés Magyarországon, mert a NER politikusai és üzleti körei az ország gyarapítása helyett az elmúlt 15 évben a saját vagyonuk gyarapításával voltak elfoglalva – olvasható a Momentum Mozgalom Facebook-oldalán. Mint írták, a plakátkiállítás ezen a héten hétköznaponként délután 4-től este 7-ig látható a Nyugati téren és a Széll Kálmán téren.

Egy másik posztjukban azt is kifejtették, hogy szerintük a fideszes elit meggazdagodásába nyomorodik bele Magyarország. – A jövő évi kormányváltás után nemcsak meg kell szüntetni a közpénzek szétszórását, de vissza is kell szereznünk az ellopott közvagyont – tették hozzá.

A közzétett plakátok éles kontrasztot mutatnak a hatalom eddig nyilvánosságot kapott pénzszóró életmódja és a hazai valóság között. A kiállított plakátok ellentétpárokat mutatnak be.

– Nekik 3 milliárdos luxusjacht, neked tengerparti árak a Balatonon. Nekik 5 milliós luxusnyugdíj, neked 250 ezres átlagnyugdíj. Nekik 15 milliárdos luxusbirtok, neked megfizethetetlen lakásárak. Nekik New York-i egyetem, neked lerohadó iskolák. Nekik 22 milliárdos magánrepülő, neked klíma nélküli MÁV-vagonok – a többi között ezek a feliratok és az adott témához illesztett rajzok szerepelnek a plakátokon.

