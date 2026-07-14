Törőcsik Mari azt mondta a Katlanra: minemvagyunknormálisak. Akkor még sokan nem értették. Azóta, tizenkilenc év alatt az Ördögkatlan bizonyította: a változó időben is lehet változatlan kulcsszavakkal – szabadság, minőség, emberség, sokszínűség, elfogadás – létezni.
A Napkötöző zenéjének egésze önmagunk megértéséről mesél.
Nem csak könyvmolyoké a Holtszezon, ahol az is kiderült, hogy az irodalomnak is van Mengyelejev-táblázata és a Színműn játszódik majd a Platon Karataev új számának videóklipje.
A Platon Karataev dalai erősen kapcsolódnak a magyar és a világirodalom világához.