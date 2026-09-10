Semjén Zsolt azt állítja, egyszer egy szekta ráállított egy prostituáltat

A KDNP elnöke szerint a titkosszolgálatok figyelmeztették őt a veszélyre, ami egy hölgy személyében leselkedett rá. Állítja, ő már mindent megtett a hazáért, amit megtehetett, és most pártja megújításán dolgozik éjt nappallá téve.