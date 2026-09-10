A KDNP elnöke szerint a titkosszolgálatok figyelmeztették őt a veszélyre, ami egy hölgy személyében leselkedett rá. Állítja, ő már mindent megtett a hazáért, amit megtehetett, és most pártja megújításán dolgozik éjt nappallá téve.
A fideszes expolgármester és társasága közel kétmillió forintot fizetett a kiruccanásért.
A kútról hozott hideg vízben fürdette meg a kicsit, majd külföldi „munkája” idején szinte ismeretlenekre bízta.
Miután lefeküdt áldozatával, a vádlott még maga követelt pénzt a nőtől, majd dulakodás közben agyon szúrta.
Életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítéltek szerdán egy férfit Budapesten, aki 2014 szeptemberében különös kegyetlenséggel megölt egy prostituáltat, és több vagyon elleni bűncselekményt is elkövetett. Az ítélet nem jogerős.
Magyar nyomozók fogták el pénteken Nyíregyházán egy Németországban tavaly október végén halálra szurkált magyar prostituált feltételezett gyilkosát.
Bordélyház fenntartásával elkövetett prostitúció elősegítése miatt emelt vádat a Pásztói Járási Ügyészség egy 48 éves férfi és egy 27 éves nő ellen, akik négy bordélyházat tartottak fenn Ausztriában - közölte a Nógrád Megyei Főügyészség helyettes vezetője pénteken.
Prostitúció elősegítése miatt gyorsított eljárásban felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt a bíróság egy 61 éves nőt, aki egy belvárosi lakást bérelt Budapesten azért, hogy azt örömlányok rendelkezésére bocsássa - közölte a fővárosi főügyész pénteken.
A rendőrök vádemelést javasolnak a 47 éves férfi és a 26 éves nő ellen, akik a gyanú szerint több bordélyházat üzemeltettek Ausztriában.
Egy 61 éves nőnél laktak a prostituáltak, aki úgy engedte V. kerületi lakásán élni a lányokat, hogy a bevétel egy részét odaadták neki.
Magyarországon "vásárolt" nőket kényszerített prostitúcióra egy őrizetbe vett olasz férfi és magyar élettársa Szardínia szigetén - jelentette a RaiNews24 olasz közszolgálati televíziós hírcsatorna pénteken.
Az budapesti V. kerületi masszázsszalonban november óta nem csak masszírozást vállaltak az alkalmazottak, hanem plusz pénzért szexeltek is a vendégekkel. A rendőrök tetten érték az egyik prostituáltat - olvasható a police.hu oldalon.
Nyolc ember ellen 18. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett kerítés bűntette és más bűncselekmények miatt kezdődött tárgyalás a Miskolci Járásbíróságon kedden.
Németországban dolgoztattak prostituáltként lányokat egy bűnszervezet tagjai, akik ellen most fejezte be a nyomozást és vádemelést javasol a rendőrség. A gyanúsítottaknak a prostitúcióból legalább 380 millió forint bevételük származott - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda kedden a rendőrség honlapján.
Feladta magát Kínában a fiatal prostituált, Nancy gyilkosa - tudta meg a cink.hu. A portál budapesti kínaiak pletykájából értesült arról, hogy feladta magát a gyilkos, amit a magyar rendőrség meg is erősített.
Egy fideszes politikus nevét írta le Facebook-bejegyzésében egy férfi, aki a múlt hét végén Budapesten meggyilkolt fiatal lány apjának mondja magát. A kissé zavaros posztban azt mondja, Nancy nagyon félt a férfitól - írja az Origo.
Egy volt iskolaigazgató több mint tizenkétezer, 14 és 70 év közötti prostituálttal feküdt le, az aktusokat ráadásul meg is örökítette, a rendőrség több mint száznegyvenhétezer fotót talált nála. A férfit gyermekpornográfia készítése miatt tartóztatták le a hatóságok.
Nem jogerősen életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a Kecskeméti Törvényszék kedden azt a 36 éves férfit, aki különös kegyetlenséggel meggyilkolt egy prostituáltat, egy másikat pedig életveszélyesen megsebesített.
A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) vasárnap esti ülésén nem hitelesítette azt a népszavazási kezdeményezést, amely szerint bűntettet követne el az, aki prostituált szexuális szolgáltatását igénybe veszi és ezt fél évig terjedő szabadságvesztéssel lehetne büntetni.
Megbírságoltak két magyar nőt a skóciai Aberdeenben prostitúcióért és nyilvánosház működtetéséért. Egyikük, egy 43 éves ajkai nő itthon tanárként dolgozott, ezt szerette volna folytatni Skóciában is, de prostitúcióra kényszerült - írja a hvg.hu a Press and Journal információira hivatkozva.
Minden vádpont alól felmentette Silvio Berlusconi volt olasz kormányfőt pénteken a milánói fellebbviteli bíróság.
Kína keleti partvidékén, Kantonban, Huingcsouban és főként Tungkuanban sztriptízbárok és találka helyek sokasága szolgálja a szexipart. Ridley Scottnak inkább ebben a körzetben kellett forgatnia a Szárnyas fejvadászt, mint Los Angelesben.
Egy lépéssel közelebb jutottak a firenzei nyomozók a hétfői brutális gyilkosság elkövetőjéhez. A helyszínen hagyott DNS-minta nyomán bizonyítást nyert, hogy az elmúlt évek hasonló rémtetteinek és a mostaninak egy és ugyanaz az elkövetője.
Borzalmas gyilkosság sokkolja Olaszországot: egy 26 éves román nőt szabályosan „keresztre feszítve”, egy korláthoz szögezve találtak holtan a Firenzétől nyugatra fekvő Scandicci város egyik temetője közelében.
Vádat emeltek Nagykanizsán két férfi ellen, akik készpénz, áruhitelek és jelzálogkölcsön formájában több millió forintot zsaroltak ki néhány hét alatt áldozatuktól - közölte a Zala Megyei Főügyészség szóvivője. A férfi 2012 áprilisában az interneten keresztül lépett kapcsolatba egy szexuális szolgáltatást hirdető nővel, majd egy nagykanizsai lakásban 10 ezer forint ellenében két fiatal prostituálttal készült együttlétre.
Szervezett prostitúcióban való részvétel vádjával vették őrizetbe a hét elején Kína egyik leggazdagabb emberét, aki a nemzeti törvényhozásban is képviselő volt - jelentette a kínai média. A 47 éves Liang Jao-hujt még februárban gyanúsították meg prostitúció szervezésében való részvétellel, amikor a kínai központi televízió (CCTV) a kelet-kínai Tungkuang városában készített riportjában mutatott rá a Kínában illegális tevékenység elterjedtségére.