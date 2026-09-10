Semjén Zsolt azt állítja, egyszer egy szekta ráállított egy prostituáltat

KDNP;Orbán Viktor;zsarolás;lehallgatás;vereség;prostituált;Semjén Zsolt;Zsolti bácsi;

2026-09-10 21:18:00 CEST

A KDNP elnöke szerint a titkosszolgálatok figyelmeztették őt a veszélyre, ami egy hölgy személyében leselkedett rá. Állítja, ő már mindent megtett a hazáért, amit megtehetett, és most pártja megújításán dolgozik éjt nappallá téve.

A korábbi kormány tagjaként folyamatos titkosszolgálati megfigyelés alatt állt, amelyhez kifejezetten beleegyezését adta – erről Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, az Orbán-kormányokban miniszterelnök-helyettesi pozíciót is betöltő ellenzéki politikus beszélt a Hit Gyülekezetéhez köthető Ultrahang podcastnak az interjút szemléző 444 szerint. Ezzel kapcsolatban elmesélt egy történetet. – Egy szekta rám állított egy kurvát, és volt egy rendezvény, ahol úgy volt, hogy ott vagyok. És szóltak, hogy ne menjek el, mert rám állították azt a hölgyet. Megjegyzem, elnézve a hölgyet, úgy éreztem, kicsit alul vagyok értékelve – idézte a portál a kereszténydemokrata elnök szavait, hozzátéve, hogy végül a politikus nem is vett részt az említett eseményen.

Samjén a „Zsolti bácsi”-váddal kapcsolatban arról beszélt, hogy „sokkal határozottabban bele kellett volna állni a vitákba, és nem csak az engem ért rágalmakba”. – Számos kormánytagot értek a legválogatottabb hazugságok, rágalmak – mondta, hozzátéve, hogy „egy ilyen ügyben ha nem állsz fel, akkor ezzel azt mondod, hogy te neked takargatnivalód van, sunnyogsz”. Az ügyben az előző ciklusban aktív DK tagjaira, konkrétan Arató Gergelyről és Vadai Ágnesről azt állította, hogy „nagy termékük a régi bolsevik egyházellenességből kifolyólag az, hogy beleálltak az egyházi pedofíliába”. Semjén Zsolt úgy érzi, hogy ő maga most „az ilyen vértanú pozíciójában van, amit a fene se kíván, de ha már itt van, ez persze nagyon jól esik, hogy szorongatják a kezemet az utcán”.

A jelenlegi ellenzéki politikus azt elismerte, hogy a Fidesz-KDNP-kormány alatt azért akadtak hiányosságok a gyerekvédelemben, sőt akadtak az előző kormányban, „akik a deviáns, bűnös életet választottak”. Ezt bár lehetne, nem sorolta hosszan, házassági válságokat emlegetett. Elmondta, hogy kizárólag a saját döntése volt, hogy nem vette fel parlamenti mandátumát, csupán családjával beszélte meg a dolgot. – „23 éve vagyok a párt elnöke, tehát azt gondolom, hogy én megtettem a hazáért, amit meg lehetett tenni. A családomnak igaza van, hogy úgy nőttek fel a gyerekeim – és ez egy súlyos bűn – hogy alig láttam őket”. Arról is beszélt, hogy már a választások előtt is gondolkodott a visszavonuláson.

Semjén Zsolt jelenleg a KDNP megújulásán dolgozik, ahogy fogalmazott, „tulajdonképpen egész nap”. Méltatta a nemrég elkészült „fantasztikus dokumentumot”, amely például szembenéz a választási vereség okaival. Említett is néhány okot. Például, hogy a választási kampány során nem értett egyet Orbán Balázzsal arról, hogy ilyen kizárólagosan foglalkozzanak Ukrajnával, valamint Volodimir Zelenszkij elnökkel. Ő szívesebben beleállt volna komolyabb szakpolitikai vitákba is. Orbánról azt mondta: „a kétharmad az ő felelőssége, a választási vereség nem”. Szerinte azt is későn ismerték fel, hogy erősebben kellene nyomulni az online világban, és hogy ezt professzionálisabb hozzáállással kellene tenni. – „Nem volt profi csapatunk” – mondta, Orbán pedig „elolvasott egy politológiai tankönyvet, és annak alapján próbálkozott”.

Azért a szomorkodás mellett nem maradt el az öndicséret sem? – „Ha volt sikertörténet a Földön, az a határon túli politika, amit én vittem. 95 százaléka a határon túli magyaroknak ránk szavazott. Tehát én azt mondom, hogy köszönöm szépen, és kérek egy kávét. A másik az egyházpolitika. Hát Szent István óta olyan fejlesztések nem voltak. (...) Sokkal sikeresebbek voltunk, mint ahogy azt ma a társadalom gondolja” – fejtette ki a 16 év kormányzásról. A jelenről viszont vegyes a képe, mert ugyan Tarr Zoltánról nem tudja elképzelni, hogy egyházüldözést akar, de szerinte a Tisza szavazói, és „a szavazóik képviseletében bizonyos kormánytagoknál viszont nyilvánvaló a sistergő, pregnáns, sőt penetráns egyházellenesség, amit hol magukba tudnak fojtani, hol nem”.