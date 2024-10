Kellemes fából vaskarika

Puskás Tamás rendezőként és direktorként is gyakran a fából vaskarikával próbálkozik. Komoly társadalmi problémákról is akar beszélni, meg könnyedén szórakoztató is akar lenni, ahogy a Centrál Színházban bemutatott, általa színpadra állított, Jó emberek című darab esetében is.