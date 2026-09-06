Több város küzd az elnöki könyvtárért

Bár Barack Obama csak 2017 januárjában távozik hivatalából, hamarosan el kell döntenie, hol akarja felépíteni elnöki könyvtárát. Nemrégiben létrejött az az alapítvány, amelynek feladata a projekt szervezése, illetve a szükséges adományok összegyűjtése. Bár Obama Hawaiin született, valószínűnek látszik, hogy a jövendő központnak nem Honolulu, hanem Chicago ad otthont, ahol a 44. elnök politikusi karrierje elkezdődött, s ahol családjával a Fehér Ház előtt élt.