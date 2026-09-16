Ars Sacra Fesztivál

Pénteken kezdődik és jövő hét vasárnapig tart az Ars Sacra Fesztivál, amely csaknem 400 ingyenes zenei, irodalmi, művészeti programmal várja vendégeit országszerte. A fesztivál keretében szombaton lesz a Nyitott templomok napja: országszerte és a határon túl összesen 112 templom nyitja meg kapuit és szervez kulturális programokat, a templom művészeti kincseit bemutató előadásokat, illetve filmvetítéseket, koncerteket.