Koncertekkel, rendhagyó tárlatvezetésekkel, filmvetítéssel és beszélgetésekkel ünnepli fennállásának 40. évfordulóját szeptember 17. és 19. között a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont. A jubileumi programsorozat vendége lesz Eckhardt Mária alapító igazgató és Alan Walker Liszt-kutató is, két estén pedig Klukon Edit és Ránki Dezső ad hangversenyt.
Két évtizeddel ezelőtt klasszikus zenei hangversenyek rendezésére minden szempontból alkalmas terem nyílt meg Budapesten a Művészetek Palotájában. Jól érzékelhetően alakította át a magyar koncertéletet.
A Magyar Rádió Szimfonikus zenekara Kovács János vezényletével élményszerű hangversenyt adott. Mintaszerű volt a műsorválasztás is.
Szólózongoraestet adott Ránki Dezső a Müpában. Amellett, hogy magasrendű élmény, volt arra is emlékeztetett minket, az egykori nagy hármasból, most csak őt hallhatjuk itthon.
A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk.
A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk.
A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk ezen a hasábon.
Bartók és a nők kapcsolata volt a koncepciója a Nemzeti Filharmonikusok estjének, a három elhangzott művet ez a tematika kapcsolta egybe. A kékszakállú herceg vára most így talált társakra.
Pénteken kezdődik és jövő hét vasárnapig tart az Ars Sacra Fesztivál, amely csaknem 400 ingyenes zenei, irodalmi, művészeti programmal várja vendégeit országszerte. A fesztivál keretében szombaton lesz a Nyitott templomok napja: országszerte és a határon túl összesen 112 templom nyitja meg kapuit és szervez kulturális programokat, a templom művészeti kincseit bemutató előadásokat, illetve filmvetítéseket, koncerteket.
Tizedik évadát ünnepli a 2014/2015-ös szezonban a Művészetek Palotája. Az évad muzsikusa Ránki Dezső zongoraművész, míg az évad együttese az Amadinda lesz - mondta el Káel Csaba vezérigazgató csütörtökön, a jubileumi programokról tartott sajtótájékoztatón.