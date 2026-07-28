MSZP: Fordulat kell!

Társadalompolitikai fordulatra van szükség, mert az Orbán-kormány milliókat hagyott magára a szegénységben. Erről Mestererházy Attila pártelnök-frakcióvezető beszélt szombaton, a szocialista választmány idei utolsó ülése előtt. Az MSZP Jókai utcai székházába karácsonyfát állítottak, amely alá a rászoruló gyermeknek szánt ajándékokat rakták, az ágaira pedig a párt kívánságait függesztették. A zárt választmányi ülésen forrásaink szerint Mesterházy arra figyelmeztetett: nehéz dolga lesz az ellenzéknek a kampányban, hiszen már most is mindenhol szervezetten próbálják megzavarni a rendezvényeiket.