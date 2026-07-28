A gyermekek védelméről szóló törvény alapján a települési önkormányzatoknak a nyári szünidő alatt is biztosítaniuk kell a napi egyszeri meleg főétkezést a rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekeknek. Akad viszont falu, ahol e segítségnyújtásban is szünetet tartanak.
Az összeget minden, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben már részesülő iskolás, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, sajátos nevelési igényű, egyszülős családban vagy gyermekvédelmi intézményben, illetve nevelőszülőknél élő gyerek is megkapja. A támogatást két részletben kapják meg az arra jogosultak. Az elsőt utalással, augusztus végéig, a másodikat csak novemberben, utalvány formájában.
Szünidőben minden rászoruló iskolás, óvodás, bölcsődés kap ebédet a XIII. kerületben. A városrész szocialista vezetése valóban esélyt nyújt a hátrányos helyzetűeknek, nem úgy, mint a kormány.
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat – már hagyománynak mondhatóan – idén karácsonykor is ünnepi programokkal és sok-sok ajándékkal örvendeztet meg 1500 magyarországi és határon túli, rossz anyagi körülmények között élő, hátrányos helyzetű, rászoruló gyermeket.
Közmunkások gyakran nélkülöző gyermekeit lepte meg idén karácsonyi ajándékokkal a szocialisták választmánya. A játékokat Sátoraljaújhelyen osztották szét. A Közmunkás Szakszervezet gondoskodott fenyőfáról, volt műsor, sütemény, a gyermekeket pedig busz szállította a Bodrogközből, Hegyközből, és Sárospatakról a zempléni városba. Az ünnepségen 120 ajándék talált gazdára; a játékokat Vécsi István, a szakszervezet elnöke és Gúr Nándor, az MSZP alelnöke adta át. A többi játékot Ricsén osztották ki, a kétezer fős borsodi községben, ahol a szocialista Vécsi a polgármester.
Társadalompolitikai fordulatra van szükség, mert az Orbán-kormány milliókat hagyott magára a szegénységben. Erről Mestererházy Attila pártelnök-frakcióvezető beszélt szombaton, a szocialista választmány idei utolsó ülése előtt. Az MSZP Jókai utcai székházába karácsonyfát állítottak, amely alá a rászoruló gyermeknek szánt ajándékokat rakták, az ágaira pedig a párt kívánságait függesztették. A zárt választmányi ülésen forrásaink szerint Mesterházy arra figyelmeztetett: nehéz dolga lesz az ellenzéknek a kampányban, hiszen már most is mindenhol szervezetten próbálják megzavarni a rendezvényeiket.