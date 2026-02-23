Bámulatos eredményeként tálalja az Orbán-kormány, hogy az idén 11 százalékos minimálbér-emelés történt, megfeledkezve arról, hogy bő egy évvel korábban a kabinet nyomására még 13 százalékos bérfejlesztést terveztek.
Óriási növekedést mutat az építőiparban a mesteremberek keresete 2020 óta, sőt néhány szakmában meg is duplázódott a jövedelmük.
Hibahatáron belüli kiskereskedelmi forgalom növekedést növekedést jelez szeptemberre az előző év azonos időszakához képest a KSH. A gazdasági tárca kincstári optimizmussal folyamatos bővülést vizionál, ám ezzel nagyon magára maradt a szakértőkkel szemben. A kétségtelenül létező és növekvő reáljövedelemet nem a boltokban költjük el, hanem elviszi az adó, valamint a banki és egyéb költségek jelentős emelkedése.