Nem nő a fogyasztás, hiába több a jövedelem

Hibahatáron belüli kiskereskedelmi forgalom növekedést növekedést jelez szeptemberre az előző év azonos időszakához képest a KSH. A gazdasági tárca kincstári optimizmussal folyamatos bővülést vizionál, ám ezzel nagyon magára maradt a szakértőkkel szemben. A kétségtelenül létező és növekvő reáljövedelemet nem a boltokban költjük el, hanem elviszi az adó, valamint a banki és egyéb költségek jelentős emelkedése.