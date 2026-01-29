Cameron az uniós alkut védte

David Cameron brit kormányfő tegnap a brit parlamentben mutatta be azt a reformjavaslatot, amely London és az Európai Unió közötti megállapodás alapja lehet, s megakadályozhatja, hogy a britek kilépjenek az EU-ból. Elsősorban Boris Johnson londoni polgármester firtatta a megállapodást megjegyezve, hogy a miniszterelnök „a legjobbat hozza ki egy rossz megegyezésből”.