Az Európai Néppárt vezetője a bejelentés után nem akart válaszolni, hogy ő maga pályázna-e a tisztségre.
A német-francia ajánlások célpontját nem nevezik meg, de többen Magyarországra ismernek, mondván, íme a recept, az EU hogyan próbáljon megszabadulni a legrenitensebb tagjától.
David Cameron brit kormányfő tegnap a brit parlamentben mutatta be azt a reformjavaslatot, amely London és az Európai Unió közötti megállapodás alapja lehet, s megakadályozhatja, hogy a britek kilépjenek az EU-ból. Elsősorban Boris Johnson londoni polgármester firtatta a megállapodást megjegyezve, hogy a miniszterelnök „a legjobbat hozza ki egy rossz megegyezésből”.
Átlátható, rugalmas, és modern olimpiát szeretne elérni a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, Thomas Bach elnök 40 pontos reformtervével. Legfőbb cél lehet a rendezési költségek lefaragása, és a tiszta sportolók védelme. Előbbi szándék, a magyar pályázat esélyeit is megnövelheti.