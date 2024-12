Veszprém: BL-rajt, vérmes reményekkel

A csütörtök esti Schaffhausen-Vive Kielce (28-33) találkozóval ugyan már kezdetét vette a férfi kézilabda Bajnokok Ligája 2014/2015-es idénye, a nagyüzem azonban a hétvégén indul be igazán. A sorozatban ezúttal is két magyar együttes érdekelt. A legutóbb négyes döntőig jutó, ezúttal ennél is reményteljesebb álmokat szövögető veszprémiek ma az orosz Medvegyi ellen kezdenek, míg a Szeged az ukrán Motor Zaporozsjét látja vendégül.