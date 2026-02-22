Ha már Marie Kondo is felhagyott a rendrakással, mihez kezdjünk mi az otthonunkkal?

Marie Kondo japán rendrakásszakértő, író és televíziós műsorvezető nemrég sokkolta világszerte többmilliós rajongótáborát: egy virtuális teaceremónián bejelentette, felhagyott a rendrakással, mivel már három gyermeke van, a család pedig a rendnél is fontosabb számára. Ezek után felmerül a kérdés, hogy mindazt, amit eddig tanított, mennyire kell komolyan venni. Vajon érdemes-e az egész lakásban patikarendet tartani, és ha igen, annak milyen pszichológiai előnyei vannak, szemben egy egészségesen belakott térrel?