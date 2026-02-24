Buktatók a parketten: Egy sanyarú év krónikája

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) szinte semmit sem profitált 2013-ban abból, hogy a forintmegtakarítások kamata drasztikusan visszaesett. A befektetők keresni kezdték ugyan a jobb hozamot nyújtó pénzügyi termékeket, de ebből a hazai részvények biztos, hogy kimaradtak. A magyar börzét az sem ösztökélte jobb teljesítményre, hogy a világ tőzsdeindexei korábban soha nem ismert magasságokba szárnyalltak. Az Egyesült Államokban ugyanakkor az elmúlt 40 év legnagyobb hozamemelkedését regisztrálták.