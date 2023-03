Rostoványi András;

Politika;USA;erőszak;Soros György;retorika;Donald Trump;Republikánus Párt;

2023-03-22 22:37:00

Sorosoznak az amerikai republikánusok

Jelentős növekedést észleltek a szélsőséges csoportoktól eredő fenyegetések számában és az erőszakos retorika terjedésében az amerikai titkos­szolgálatok az interneten azóta, hogy a 2024-es republikánus elnökjelöltségért kampányoló Donald Trump volt elnök harcba hívta híveit a keddi letartóztatására készülve.

A jelenségről hírt adó CBS News forrásai ugyanakkor megjegyezték, hogy egyelőre nem azonosítottak hiteles vagy közvetlen fenyegetést. A hétfőre meghirdetett Trump-párti tüntetések sem vonzottak igazán nagy tömegeket.

Ez azonban egy csapásra megváltozhat, amennyiben Alvin Bragg manhattani kerületi ügyész vádat emel a volt elnök ellen a Stormy Daniels pornószínésznőnek a 2016-os elnökválasztás előtt kifizetett hallgatási pénz ügyében. Habár a milliárdos keddre jósolta letartóztatását, lapzártánkig semmi jele nem volt annak, hogy a vád­emelés még aznap megtörténhet. Sajtóhírek szerint az illetékes vád­esküdtszék valószínűleg csak csütörtökön ül össze, de az általános várakozások szerint a vádemelésre még a héten sor kerül.

Erre számítanak a republikánus politikusok, akik felsorakoztak Trump mögött. Az ellenzéki párt – a képviselőházi többségét kihasználva – kongresszusi vizsgálatot kezdeményezett a manhattani kerületi ügyész ellen. Bekérették az üggyel kapcsolatos nyomozati iratokat, tanúvallomásokat és feljegyzéseket arra hivatkozva, hogy politikailag motivált eljárás van szó, ahogyan azt a volt elnök is állítja.

Bár Braggot 2021-ben demokrata színekben választották kerületi ügyésszé, ám korábban éppen azért keveredett bírálatok kereszttüzébe, mert nem volt hajlandó személyesen Trumpot is megvádolni a milliárdos cégbirodalma ellen indított adócsalási ügyben. A nyomozást vezető két ügyész fel is mondott tavaly februárban, hogy tiltakozzon Bragg ezen döntése ellen.

Az ilyen nüanszokkal azonban nem foglalkozik a Republikánus Párt, amely lejárató kampányt indított az első afroamerikai manhattani kerületi ügyész ellen. Bragg szemére vetik többek között, hogy túl engedékeny az enyhébb bűncselekményeket elkövető bűnözőkkel szemben, illetve azzal próbálják hitelteleníteni, hogy Soros György támogatását élvezi. Tudniillik a liberális, progresszív ügyek finanszírozásáért elkötelezett, magyar származású amerikai milliárdost a Fidesz-párti médiához hasonló amerikai jobboldali, különösen szélsőjobboldali orgánumok is előszeretettel állítják be közellenségként.

A kerületi ügyész két évvel ezelőtti kétmillió dolláros kampányának negyedét egy progresszív afroamerikai jelölteket patronáló szervezet, a Color of Change (A változás színe) fedezte. Ez a politikai akciócsoport az elmúlt két évben csaknem négymillió dollárt gyűjtött kampányra, aminek mintegy negyedét kapta Sorostól.

A sorosozásból Trump, egyes pártbéli szövetségesei, sőt a republikánus elnökjelöltségre pályázó legnagyobb riválisa, Ron DeSantis floridai kormányzó is kivette a részét. Igaz, ő a volt elnöknek is odaszúrt: értetlenkedett, miért fizet bárki hallgatási pénzt egy pornósztárnak azért, hogy ne beszéljen egy állítólagos viszonyról. Trump azzal vágott vissza a közösségi médiában, hogy majd DeSantis is megérti, ha hamisan megvádolja őt egy nő vagy akár egy férfi, ami a floridai kormányzó szexualitásával való burkolt élcelődésként is értelmezhető.