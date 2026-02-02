Fiatal nőt gázolt halálra egy megpördült autó - Fotók

Lesodródott az úttestről, majd felborult és elütött egy gyalogost egy gépkocsi Rimócon. A baleset következtében a gyalogos a helyszínen meghalt, a jármű vezetője megsérült. Teljes a lezárás a Szécsényi utcában.