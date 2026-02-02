A független országgyűlési képviselő az EU-s projekt érintettsége miatt az OLAF-nak is bejelentést tesz.
Pia helyett bilincset kapott.
Lesodródott az úttestről, majd felborult és elütött egy gyalogost egy gépkocsi Rimócon. A baleset következtében a gyalogos a helyszínen meghalt, a jármű vezetője megsérült. Teljes a lezárás a Szécsényi utcában.
Hepatitis "A" vírus által okozott fertőző májgyulladásban 14 ember betegedett meg Rimóc községben az elmúlt napokban - közölte a Nógrád Megyei Kormányhivatal csütörtökön.
A polgármester halála miatt februárban időközi választást tartanak a Nógrád megyei Rimócon - közölte a jegyző hétfőn.
Tragikus balesetben elhunyt Beszkid Andor, Rimóc polgármestere. Az RTL Klub információja szerint egy részeg, kivilágítatlan biciklist akart kikerülni, amikor összeütközött egy szemből érkező autóval. A kerékpáros megállás nélkül tovább ment.
Második alkalommal hozza el a budapesti filmhétre a kis nógrádi falut, Rimócot Székely Orsolya filmrendező. Az ég felé nyitott tanterem című 25 perces mozgókép bemutatójára eljönnek szereplői, és hozzák magukkal a Rimóci Rezesbandát is. A róluk szóló sorozatot tavaly a Spektrum egész Európában bemutatta.