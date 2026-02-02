Hadházy Ákos: Csak a legelesettebbeket, a szociális bérlakásokba költözőket sújtja Rimóc község önazonossági rendelete

bérlakás;OLAF;Hadházy Ákos;Rimóc;önazonossági törvény;

2026-02-02 09:36:00 CET

A független országgyűlési képviselő az EU-s projekt érintettsége miatt az OLAF-nak is bejelentést tesz.

Rimóc község önazonossági rendelete csak a Máltai Szeretetszolgálat EU-s projektjében épített szociális bérlakásokba költözőkre érvényes – erre Hadházy Ákos hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán.

A független országgyűlési képviselő bejegyzése kiemeli,

az „egészen cinikus” rendelet szerint a faluba betelepülőknek 300 ezer forintot kell befizetniük és a megelőző két évben legalább 365 napon keresztül biztosítotti jogviszonyt és büntetlen előéletet kell felmutatniuk – de csak akkor, ha pont a legelesettebbek számára épített bérlakásokba szeretnének beköltözni.

Hadházy Ákos közölte, az EU-s projekt érintettsége miatt az OLAF felé is jelzést tesz, bár – jegyezte meg – tudja, hogy itt nem klasszikus csalásról van szó, „hanem valami sokkal rosszabbról, sokkal ördögibb dologról”.

„Ez a rimóci rendelet egy hányingerkeltő és bizarr emlékeztető is arra, hogy Lázár cigányozása nem biztos, hogy véletlen elszólás volt. A vidéki lakosság cigányság elleni hergelése egy nagyon is tudatos és nem újkeletű fideszes stratégia része is lehet. Érdemes azt is átgondolni, hogy a felerősödő romaellenes hergelés annak is szól, hogy a Fidesz ráhajtott a Mi Hazánk szavazóira. A pártot amúgy kezdik a parlamenti bejutás alá mérni. Ha nem jutnak be, de elvisznek 3-4 százalékot, az nagyon fájna a Fidesznek, ezért mozdulhatnak most még jobban rá a romaellenes hergelésre hajlamos honfitársainkra” – hangsúlyozta a politikus.