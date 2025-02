„Teljesen ösztönösen csináltam” – Interjú Révész Sándorral, aki nem szorult rá a magyar közéletre, így is egy nemzedék rajongott érte

A 2010-es években ismét a közönség elé álló Révész Sándor a Rock and roll közlegények címet adta egyik programjának, amelyben fiatal zenészekkel, gitárokra hangolva adta elő népszerű dalait. Pályáját összegezve szerény, de karakteres helyet jelölt ki magának a popzene világában. Arcélét sosem kozmetikázta túl, nem keményítette közéleti, politikai vonásokkal. Nem szorult rá. Így is egy nemzedék rajongott érte. A hangjáért, külsejéért, varázslatos színpadi lobogásáért. Mindezt néhány éve a mai zenerajongóknak is fel tudta mutatni a Piramis-évek koncertjein. Az új lendületnek egy váratlan stroke vetett egy időre véget. A rehabilitáció nehéz időszakában a magyar rockzene csillaga egy önéletrajzi könyvvel lepte meg olvasóit, amely Ezt én választottam címmel néhány hónapja jelent meg a Helikon Kiadó gondozásában.