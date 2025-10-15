Tűz és vér Kijevben

Ma is folytatódtak a harcok az ukrán fővárosban, a zavargások több vidéki városra is átterjedtek. Kijev központja lángokban állt, a tiltakozók így próbálják távol tartani a rohamrendőröket. Az ukrán biztonsági szolgálat "terroristaellenes műveletet" indított a radikális csoportok ellen, amelyek a hatalom szerint a kiújult erőszak felelősei. Szerhij Arbuzov ideiglenes kormányfő puccskísérletről beszélt. Európa szankciókat tervez a kijevi vezetés ellen, Oroszország a nyugati államokat vádolja. Lapzártánkig 26 halottja és több mint 800 sebesültje volt a zavargásoknak.