Paprikaspray-t is bevetettek a létszámhiány, az alacsony bérek és a nem megfelelő munkakörülmények miatt demonstrálók ellen.
Az intézkedések értelmében a nem alapvető fontosságú árucikkeket forgalmazó kereskedelmi egységek január közepéig zárva tartanak, kettőnél több ember pedig nem gyülekezhet köztereken.
Ítéletük szerint a tiltakozók szombaton durván megsértették a közrendet. Az őket gumibottal-sokkolóval verő rendőröket nem büntették meg.
Rendőrsorfallal szemben harciaskodott egy tüntető tavaly áprilisban, tárgyalás nélkül ítélték el.
Megszállták az OMON orosz rohamrendőrség tagjai szerdán Moszkvában az ukrán irodalmi könyvárat, ahol tiltólistán szereplő, szélsőséges tatalmú könyveket keresnek - adták hírül ukrán hírportálok.
Hétvégén több olyan esemény is történt a nemzetközi labdarúgásban, amelyek akár szörnyű tragédiával is végződhettek volna. Az orosz bajnokságban a drukkerek rendbontása miatt a 31. percben félbeszakadt az Arszenal Tula–Torpedo Moszkva élvonalbeli bajnoki labdarúgó-mérkőzés.
Több száz rohamrendőrt vezényeltek ki Izrael párizsi nagykövetségéhez az első nagyobb Izraelt támogató tüntetésre a gázai harcok kirobbanása óta.
Ma is folytatódtak a harcok az ukrán fővárosban, a zavargások több vidéki városra is átterjedtek. Kijev központja lángokban állt, a tiltakozók így próbálják távol tartani a rohamrendőröket. Az ukrán biztonsági szolgálat "terroristaellenes műveletet" indított a radikális csoportok ellen, amelyek a hatalom szerint a kiújult erőszak felelősei. Szerhij Arbuzov ideiglenes kormányfő puccskísérletről beszélt. Európa szankciókat tervez a kijevi vezetés ellen, Oroszország a nyugati államokat vádolja. Lapzártánkig 26 halottja és több mint 800 sebesültje volt a zavargásoknak.
Egy tüntető életét vesztette a kijevi Függetlenség terén (Majdan) nem sokkal azután, hogy az ukrán rendőrség kedd este megkezdte a tömegoszlatást - közölte az Espresso TV ukrán internetes televízió.
Megkezdték a Majdan, azaz a Függetlenség tere barikádjainak ostromát a rohamrendőrök kedden Kijevben.
Mintegy kétezer ellenzéki tüntető csapott össze kedden Kijevben a rohamrendőrökkel a parlament épületénél, ahol a törvényhozás épp plenáris ülést tartott volna.
A szokásos forgalom hétfő délutánig még nem állt helyre a zavargások helyszínén a kijevi kormánynegyedben lévő Hrusevszkij utcában: az ellenzéki tüntetők csak részben tették szabaddá az utcát, és a rohamrendőröket sem vonták ki onnan.
A rohamrendőrök párbeszédet kezdeményeztek pénteken a tüntetőkkel a kijevi zavargások helyszínén, a parlament és a kormány épületének helyet adó Hrusevszkij utcában.
Miután tegnap hajnalban a rohamrendőrség lerohanta a kijevi tüntetés központját, az Euromajdant és lebontotta a barikádokat, újra elkezdtek gyülekezni az ukrán fővárosban a demonstrálók. Viktor Janukovics államfő megígérte, nem alkalmaznak erőszakot a tüntetők ellen, a Kijevben tárgyaló Catherine Ashton ígérete betartását kéri. Mikola Azarov miniszterelnök szerint Ukrajnának 20 milliárd eurós támogatásra lenne szüksége, az EU nem enyhít a társulási megállapodás feltételein.
A rohamrendőrök kiszorították a kijevi kormányzati negyed utolsó utcáiból is a tüntetőket kedd hajnalban.