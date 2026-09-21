Humorral oldja a feszültségeket a Füszi színpadán a négyes női stand-up formáció

Lakatos Lucia és Farkas Ramóna nem csak gyönyörűek, tele vannak energiával, vidámak és kedvesek, de még humorosak is. Egyesek úgy gondolják, hogy a stand-up műfaj főként a férfiak terepe, de ők rácáfolnak a közhelyekre. Ha még emlékeznek rá, pár évvel ezelőtt Nacsa Olivér Karinthy-gyűrűs humorista kijelentette, hogy a humor nem női szakma. Bár később bocsánatot kért ezért, bizony nagy port kavart a megnyilvánulása. Ami már azért is hülyeség, mert látom ezeket a nőket, akik a stand-up sokféle képességet igénylő műfajában is remekül megállják a helyüket.