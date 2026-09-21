Három ország 13 színházába kerültek idén Színikritikus-díjak; idén 11 előadás kapott elismerést. A 2025/2026-os évad rekordere a Katona József Színház: triplázott a némacsend, egy kategóriában pedig a Chicago nyert.
Lakatos Lucia és Farkas Ramóna nem csak gyönyörűek, tele vannak energiával, vidámak és kedvesek, de még humorosak is. Egyesek úgy gondolják, hogy a stand-up műfaj főként a férfiak terepe, de ők rácáfolnak a közhelyekre. Ha még emlékeznek rá, pár évvel ezelőtt Nacsa Olivér Karinthy-gyűrűs humorista kijelentette, hogy a humor nem női szakma. Bár később bocsánatot kért ezért, bizony nagy port kavart a megnyilvánulása. Ami már azért is hülyeség, mert látom ezeket a nőket, akik a stand-up sokféle képességet igénylő műfajában is remekül megállják a helyüket.
Bársony Katalin filmrendező és Balogh Rodrigó színházalapító a katarzison keresztül befolyásolná a többségi társadalom romákról kialakult képét. Arról is beszéltek lapunknak, hogy miért nem pályáznak magyar állami támogatásra.
A Roma Hősök idén házhoz mennek: a Független Színház Magyarország negyedik alkalommal rendezi meg a világ egyetlen nemzetközi roma színházi találkozóját, ezúttal online térben.
Október 15-én tartják a Roma Büszkeség Napját, az idei rendezvényt a szervezők összekötik az 1956-os forradalom 60. - közölte a Roma Sajtóközpont.