Magyar Péter fogadja az RMDSZ elnökét, 17 gimnázium igazgatójával egyeztet a Tisza-kormány oktatási terveiről

2026-04-21 11:39:00 CEST

A kormányalakítási tárgyalások folytatásával párhuzamosan Magyar Péter kedden fogadja Kelemen Hunort, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökét, valamint 17 neves gimnázium igazgatójával egyeztet a Tisza-kormány oktatási terveiről. A mai napon emellett tíz állam- és kormányfővel egyeztet telefonon, köztük Robert Fico szlovák és Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökkel, valamint Aleksandar Vučić szerb elnökkel – számolt be róla a leendő miniszterelnök a Facebook-oldalán.

„A mai napon folytatom a kormányalakítási tárgyalásokat, és eközben Bujdosó Andrea frakcióvezető asszony folytatja az egyeztetéseket az Országgyűlés jövőbeni működése és az alakulása kapcsán” – mondta videójában Magyar Péter. Hozzátette, emellett ma 10 miniszterelnökkel és államfővel egyeztet telefonon, köztük Robert Fico szlovák és Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökkel, továbbá az irodájában fogadja Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt, akivel tervei szerint végigveszik, hogy a Tisza-kormány alatt milyen módon tudják segíteni az erdélyi és a partiumi magyarokat.

„Természetesen kérni fogom az elnök urat, hogy soha többet ne forduljon elő a mostanihoz hasonló visszaélés-sorozat a levélszavazások kapcsán, és elvárom, hogy az RMDSZ a jövőben szigorúan tartózkodjon az anyaországi pártpolitikába történő bármilyen beavatkozástól”

– húzta alá a Tisza Párt elnöke. Arra is kitért, hogy tegnap felkereste 17 neves gimnázium igazgatója a Tisza-kormány oktatáspolitikai programja és a leendő oktatási miniszter személye miatt, őket már ma délután 16 órakor fogadja az irodájában.

„Szintén mai hír, hogy egy év késéssel a legfőbb ügyész úr végre döntött arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank kirablása kapcsán indított nyomozást ügyészségi hatáskörbe vonja. Szeretném itt is hangsúlyozni, teljességgel elfogadhatatlan, hogy a legfőbb ügyész megvárta, amíg a jegybank kirablói lelépnek a lopott szajréval, és eközben semmit nem tett ennek megakadályozására” – kommentálta a hírt Magyar Péter, egyúttal jelezte: Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésznek is vállalnia kell a felelősséget, „május 31-ig tud magától távozni a hivatalából”.