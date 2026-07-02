Nyolc napig volt a romok alatt egy venezuelai pláza biztonsági őre, míg végül élve kimentették

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2026-07-02 20:02:00 CEST

A 43 éves Hernán Alberto Gil Flores úgy élte túl a földrengést, hogy szolgálati helyén, egy kis kabinban volt, ami megvédte a lezúduló törmelékektől.

Mexikói mentőalakulatok csütörtök hajnalban élve húztak ki Venezuelában egy 43 éves biztonsági őrt egy összeomlott épület, a Galerías Playa Grande bevásárlóközpont romjai alól – írja az AP amerikai hírügynökség. Hernán Alberto Gil Flores június 24-én a dél-amerikai országot sújtó katasztrófa során rekedt a pláza romjai alatt, és azóta keresték a mentőegységek.

A mentőalakulatok múlt hétvégén bukkantak rá Gil Flores-re, és több mint 100 órán át dolgoztak a kiszabadításán. A mentést az épület megroggyant szerkezetén kívül a területre zúduló özönvízszerű eső és a folyamatos utórengések is nehezítették, míg végül sikerült „alagutat” ásni a túlélő férfihoz. A világ minden tájáról érkező mentőegységek tagjai üdvrivalgásban törtek ki, amikor a mexikóiak hordágyon kitolták a nyolc napig a romok alatt rekedt túlélőt.

Gil Flores, aki éjszakai műszakban dolgozott komplexumban a földrengés idején kis szolgálati kabinjában tartózkodott. A körülötte lévő betonszerkezet összeomlott, de a kabin a csodával határos módon megmaradt, sőt megvédte a férfit a lezúduló törmelékektől úgy, hogy mindvégig maradt levegője is.