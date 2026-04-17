Kis minisztériumokban gondolkodik a Tisza Párt, Rubovszky Rita neve szóba sem került, mielőtt bedobták volna

2026-04-17 16:49:00 CEST

Vagy Velkey György László kabinetfőnök és köre akarta viszonylag kész tények elé állítani a pártvezetést, vagy csak tesztelésként szivárogtatták ki, hogy szondáztassák a szakmát és a közvéleményt.

Lapunk pártközeli forrásokból úgy értesült, hogy a Tisza jellemzően kis apparátusú minisztériumokban gondolkodik, így az oktatási minisztériumban is mindössze közigazgatási, közoktatási, valamint felsőoktatási államtitkárok dolgoznának. Előbbire politikust, utóbbiakra viszont szakmabelit állítanának. Kérdés, hogy a leendő miniszter hozhatná-e csapatát, vagy a Tisza vezetése állítaná össze az államtitkártriót.

Az oktatási és a kulturális miniszteri pozícióira is több jelölt is van, és még nem született végleges döntés – fogalmazott Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke pénteken az országgyűlés alakuló üléséről szóló tárgyalás előtt. Ezzel a Telex előző napi információjára reagált, amely szerint Rubovszky Rita lesz az oktatási tárca vezetője az új kormányban. Magyar emellett több, miniszteri pozíciókkal kapcsolatos bejelentést is ígért a jövő hétre, illetve megjegyezte, „látom, hogy megy a polémia és az adok-kapok már az interneten”, ő viszont mindenkit kér„ a verbális lincselés” leállítására, főleg, ha tisztességes emberekről van szó.

Rubovszky Rita nevének felbukkanása nagy meglepetést okozott, meglehetős érzelmeket váltott ki. A Népszava értesülései szerint az esetleges jelölés Velkey György Lászlónak, a Tisza kabinetfőnökének, a zuglói mandátum elnyerőjének a fejéből pattant ki, nem véletlen, hogy ad hoc került nyilvánosságra a neve. Úgy tudjuk, még a párt legbelső és szakmai körei sem tudtak róla előzetesen, ugyanis – mint Magyar Péter is jelezte - nincs hivatalos döntés a személyéről. Tiszás forrásaink két verziót tartottak lehetségesnek: vagy Velkey György László és köre akarta viszonylag kész tények elé állítani a pártvezetést, vagy csak afféle tesztelésként látott napvilágot Rubovszky Rita neve, mint az egyik esélyes jelöltté, így akarták megszondáztatni vele kapcsolatban a szakmát és a közvéleményt.

Lapunk úgy értesült, a párton belül eddig teljesen más nevek kerültek szóba, sokan úgy vélték, a Tisza oktatási csoportja mindenképpen vezető szerepet kap majd a minisztériumban vagy ha nem a normál közoktatásból érkezik az új miniszter, akkor egy menedzsertípusú tárcavezető mellett az államtitkári szint viszi a területet.

A Tisza oktatási munkacsoportról amúgy eddig keveset lehetett tudni, egy tavaly júliusi kerekasztal-beszélgetésen annyi derült ki, hogy Szűcs Dóra a vezetője, tagja Jakab Zsuzsanna pedagógus, szakképzési szakértő, valamint Trembeczki Csaba matematika mestertanár. Előbbi kettő tagja lesz az új parlamentnek is, Szűcs az országos lista 19. helyéről, míg Jakab óriási fölénnyel, 63,8 százalékkal nyerte a Budapest 12. választókerületet.

Ahogyan arról lapunk pénteken beszámolt, a szakmai érdekképviseletek várakozón és megengedőn nyilatkoztak Rubovszky Rita esetleges kinevezéséről, akitől új oktatási irányvonalat, az állami és az egyházi oktatás szétválasztását, az iskolai szegregáció felszámolását, a Nemzeti Alaptanterv felülvizsgálatát és átdolgozását és a pedagógusok és diákok terheinek csökkentését várják elsősorban. A pedagógustársadalomban nem ilyen pozitív a hír fogadtatása, a lapunkhoz eljutott vélemények többsége szerint nem feltétlenül megfelelő döntés az egyházi iskolák világából tárcavezetőt választani, ugyanis onnan nem látszanak az állami oktatás valódi problémái, s eddigi munkássága alapján a Tisza azon ígéreteinek sem felel meg, hogy 21. századi, a skandináv iskolai modelleket példaként állító reformokra törekszenek.

Rubovszky Rita a Ciszterci Iskolai Főhatóság éléről érkezne a miniszteri székbe, korábban 12 éven át volt elnöke a Katolikus Tanárok Európai Egyesületének, tanított a budapesti Móricz Zsigmond Gimnáziumban, illetve tizenkét évig a Patrona Hungariae Gimnázium igazgatójaként dolgozott, ahol 2023-ban indoklás nélkül megszüntették a kinevezését és a munkaviszonyát, nem sokkal azután, hogy az intézmény tanárai szolidaritásukat fejezték ki a más iskolákból polgári engedetlenség miatt kirúgott tanárokkal. Rubovszky Rita emellett az oktatási rendszerrel kapcsolatban is megfogalmazott kritikákat, többek között azt állította, a jelenlegi tananyag átadása nincs összhangban a XXI. századi elvárásokkal. Oktatási tevékenysége mellett dolgozott a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervezőnél – ma EXPO 2025 Magyarország Nonprofit Kft. –, a kétezres években pedig Habony Árpád egyik cégének kézbesítési megbízottja volt. Ellenzői felróják neki fideszes kapcsolatait is, egyik unokatestvére például Jeneiné Rubovszky Csilla, az V. kerület fideszes alpolgármestere 2006 óta, s Balog Zoltán EMMI-miniszter mellett idősügyi, majd Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter és Palkovics László innovációs és technológiai miniszter mellett is miniszteri biztosként dolgozott.