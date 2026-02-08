Egyszer, aztán soha többé? – Ruff Orsolyával A Bánatos Madonnáról

Megöregedni. Nőként megöregedni. Család nélkül nőként megöregedni. Ugyan már! Itt az idő életed legnagyobb kalandjára! Ezért is dönt úgy három idős hölgy, hogy a bűn mezejére lép – aztán inkább nyomozni kezdenek egy bűnelkövető után. Ruff Orsolya A Bánatos Madonna című regénye könnyed, szórakoztató krimi, tele nagyon is komoly és fontos kérdésekkel. Ezekről is beszélgettünk a szerzővel.