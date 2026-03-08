Megmutatjuk, milyen lett a Rumbach Sebestyén utcai felújított zsinagóga

Az imaház sokaáig egy félbemaradt rekonstrukció nyomait viselte magán, de végül elkészült a felújítás, ahol egyedi színpadtechnikai szerkezetet építettek be és így kulturális rendezvények megtartására is alkalmas lesz. A zsinagóga tóratekercsét a Mazsihisz székhelyéről vitték át, a menet a Dohány utcai zsinagóga kertjétől zeneszó kíséretében indult. Az avató ünnepség előtt három mezüzét (zsidó vallási jelkép, díszes tokban lévő imádság) helyeztek el a kapunál: az egyiket Novák Katalin családügyi miniszter Ronald S. Lauderrel, a Zsidó Világkongresszus elnökével közösen tette ki. Az eseményen Erdő Péter bíboros, Balog Zoltán református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök és – többek között – Karácsony Gergely főpolgármester is részt vett.