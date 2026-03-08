Majoros Zita Szerbiából költözött Budapestre, tanulmányait a Magyar Képzőművészeti Egyetem képgrafika szakán végezte, majd 2009-ben megalapította a Printát, Magyarország első, fenntartható divattal és szitanyomással foglalkozó márkáját, amelynek üzlete a hetedik kerületben van. A Rumbach Sebestyén utcai boltban a kezdetekről, a mintás pólók identitásra gyakorolt szerepéről és a szitanyomás mikéntjéről beszélgettünk.
Kedden a Rumbach zsinagógában koncertet adnak és irodalmi műveket olvasnak fel.
Az imaház sokaáig egy félbemaradt rekonstrukció nyomait viselte magán, de végül elkészült a felújítás, ahol egyedi színpadtechnikai szerkezetet építettek be és így kulturális rendezvények megtartására is alkalmas lesz. A zsinagóga tóratekercsét a Mazsihisz székhelyéről vitték át, a menet a Dohány utcai zsinagóga kertjétől zeneszó kíséretében indult. Az avató ünnepség előtt három mezüzét (zsidó vallási jelkép, díszes tokban lévő imádság) helyeztek el a kapunál: az egyiket Novák Katalin családügyi miniszter Ronald S. Lauderrel, a Zsidó Világkongresszus elnökével közösen tette ki. Az eseményen Erdő Péter bíboros, Balog Zoltán református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök és – többek között – Karácsony Gergely főpolgármester is részt vett.
Megrongálták a VIII. kerületi Rumbach Sebestyén utcában lévő zsinagóga fémkorlátját vasárnap hajnalban, a rendőrség a lakosság segítségét kéri az elkövetők megtalálásához.