Bár Orbán Viktor győzelmet hirdetett, a világsajtó másképp látta az EP-választást

A Reuters hírügynökség idézi Magyar Pétert, aki a Fidesz Waterloojának, a vég kezdetének nevezte a választást, és emlékeztet, hogy az előzetes közvélemény-kutatások is még 50 százalék fölötti eredményt jósoltak a magyar kormánypártnak.