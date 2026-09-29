Mind az északír, mind a magyar válogatott szövetségi kapitánya használta a „csalódott” szót a belfasti Nemzetek Ligája-találkozó után.
A Reuters hírügynökség idézi Magyar Pétert, aki a Fidesz Waterloojának, a vég kezdetének nevezte a választást, és emlékeztet, hogy az előzetes közvélemény-kutatások is még 50 százalék fölötti eredményt jósoltak a magyar kormánypártnak.
Hatalmas érdeklődés övezte a külföldi lapokban Magyar Péter tömegtüntetését. Mindez azért is érdekes, mert a magyar történésekre sokszor csak napokkal később szoktak reagálni.
Éles bírálatokat fogalmaztak meg európai lapok a magyar kormányfővel szemben. Magatartása magyar szempontból visszaüthet.
A finn országgyűlés külügyi bizottságának alelnöke a delegáció tagjait a Fidesz és Orbán Viktor küldöttjeinek, semmint parlamenti delegációnak tartja, szerinte Finnországnak nincs miről tárgyalnia a küldöttséggel, és nincs mit magyaráznia neki.
Az MTI szemlézte a reakciókat azt követően, hogy a magyar válogatott 2-0-ra legyőzte Ausztriát a franciaországi labdarúgó Európa-bajnokság keddi csoportmérkőzésén.
A magyar labdarúgó-válogatott 44 év után szerepelhet ismét Európa-bajnokságon, s 30 év szünetet követően nagy nemzetközi tornán, miután a csütörtöki, 1-0-ás idegenbeli sikert követően vasárnap hazai pályán 2-1-re felülmúlta Norvégiát pótselejtezőn, így kettős győzelemmel kijutott a 2016-os, franciaországi kontinensviadalra.
Orbán Viktor újraválasztása további üzletellenes gazdaságpolitikai lépésekkel fenyeget – írta a Times kommentátora.