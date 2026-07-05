A magyar jazz világszínvonalú, és ezt legkésőbb Szabó Gábor óta tudni érdemes. Bár az talán jellemző, hogy a korszakos gitárművészt, '56-os emigránst méltatlanul kevesen ismerik idehaza, pedig az egyik legnagyobb csodálója Carlos Santana volt, és George Benson is sütkérezett a dicsőségben egyik szerzeményének feldolgozásával. Sokan élnek-dolgoznak részben vagy egészben külföldön az élő magyar klasszisok közül Tony Lakatostól Snétberger Ferencig, de turnéik közben gyakorta útba ejtik a szülőföldet. A magyar közönség egyre inkább elkényeztetett a hazai szcéna gazdagsága miatt is: műfajspecifikus és összművészeti fesztiválok mellett a nagyobb városok is sorra iratkoznak fel a jazzbarátok közé.
Sárik Péter Trió 15! Ez a címe az elismert zongoraművész-zeneszerző jubileumi koncertjének, amit a MOMKultban rendeznek.
A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk ezen a hasábon.
Lucky Dog, azaz Boldog kutya címmel jelentette meg legújabb lemezét az Európa-szerte elismert jazz-zongoraművész és zeneszerző, Sárik Péter triója. Ezzel párhuzamosan Sárik elindította az I Love Jazz kampányt.