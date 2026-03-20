Amikor a kislányom hároméves volt, sokszor mondogatta: „Mami! Mi most ne csináljunk semmit!” Olyankor leültünk egymás mellé, és csak néztünk magunk elé. Persze sok minden történt, mert meneteltek a lábunk előtt a hangyák és a bodobácsok, elszaladt egy kis gyík, egy örvös galamb turbékolva hívogatta a párját, a szarkák pedig egymást kergetve cserregtek. Körülöttünk minden mozgott, de mi egy helyben ültünk, és nem csináltunk semmit.
Dühösen elkeseredett előadás a Semmi 2.0. Kétségbeesés sugárzik belőle. Indulatcunami árad a nézőtérről. Dübörög hozzá a színészek által játszott zene, harsognak a dalok, tombol a félelemmel átitatott gyűlölet.
Janne Teller dán írónő kultikus regénye, a Semmi az élet értelmét egyre radikálisabban kereső kamaszokról szól. Nagy botrányt kavart, majd kötelező olvasmány lett több országban. Kilenc éve a Budapest Bábszínházban a Quimby zenéjével készült belőle egy nagyszerű előadás. Ez egyben magyarországi ősbemutató volt és azóta is töretlen sikerrel játsszák. Most bábfilm készült belőle, ami nagyvászonra kívánkozik. A színházi előadás rendezőjével, tervezőjével, Hoffer Károllyal és a filmes adaptáció rendezőjével, Moll Zoltánnal beszélgettünk.
