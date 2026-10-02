A szocializmus utolsó évtizedeinek tárgyait és épületeit is be kell majd mutatni a tájházakban és skanzenekben – erről beszélt Sári Zsolt államtitkár pénteken Orfűn. A szakmai konferencián az Év Tájháza díjat is kihirdették: az érmelléki Dr. Kéri Muzeális Gyűjtemény kapta az elismerést.
A járvány sem csillapítja a várnegyed átépítési lázát. A zömében irodaházként, minisztériumként újjászülető ingatlanokat a nagyközönség jobbára csak kívülről csodálhatja.
Aki ellátogat a Durham megyei Beamish Múzeumba, az egy viktoriánus skanzenbe csöppen, ahol kosztümös városlakók, gőzkocsik és lokomotívok nyüzsögnek az utcán.
Életének 84. évében szerda hajnalban elhunyt Füzes Endre néprajzkutató, muzeológus, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum egykori főigazgatója - közölte a Skanzen sajtóreferense.
Szerelmes köntösbe bújtatott farsangi népszokásokkal nyitja meg idei évét a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum szombaton – tájékoztatott az intézmény sajtóreferense.
Reményt keltő, hogy a rendszerváltás óta sokak szerint egyfajta zsidó reneszánsz tanúi lehettünk. Mindettől függetlenül azonban a katasztrofális demográfiai adatokban osztozunk a többségi társadalommal, ami a zsidó közösség esetében, ha lehet még drámaibb következményekkel járhat, különösen a vidéki gyülekezetek tekintetében - írja közleményében Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke.