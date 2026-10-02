A mi gyerekkorunk is beköltözhet a tájházba

A szocializmus utolsó évtizedeinek tárgyait és épületeit is be kell majd mutatni a tájházakban és skanzenekben – erről beszélt Sári Zsolt államtitkár pénteken Orfűn. A szakmai konferencián az Év Tájháza díjat is kihirdették: az érmelléki Dr. Kéri Muzeális Gyűjtemény kapta az elismerést.