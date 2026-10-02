A mi gyerekkorunk is beköltözhet a tájházba

kulturális örökség;skanzen;Év Tájháza;Sári Zsolt;

2026-10-02 17:15:00 CEST

A szocializmus utolsó évtizedeinek tárgyait és épületeit is be kell majd mutatni a tájházakban és skanzenekben – erről beszélt Sári Zsolt államtitkár pénteken Orfűn. A szakmai konferencián az Év Tájháza díjat is kihirdették: az érmelléki Dr. Kéri Muzeális Gyűjtemény kapta az elismerést.

A mai középkorúaknak már a szocializmus utolsó évtizedeinek tárgyai és épületei idézik fel a személyes történeteiket, ezért a jövőben ezek bemutatására is szükség lesz – mondta a közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetsége XXIII. országos szakmai konferenciáján. Sári Zsolt szerint a nosztalgia felébresztése is a tájházak feladata: az ott őrzött tárgyakhoz kapcsolódó történetek segítenek megőrizni a helyiek identitását.

Az államtitkár, aki kinevezése előtt mintegy negyed évszázadon át dolgozott a szentendrei Skanzenben, az MTI beszámolója szerint arról is beszélt, hogy a régi tárgyak megóvása önmagában kevés.

A tájházak a vidéki gazdálkodással és állattenyésztéssel is megismertethetik a fiatalokat, emellett közösségi helyszínként működhetnek azokon a településeken, ahol már nincs más, erre alkalmas intézmény.

Példaként a Tiszazugi Földrajzi Múzeum tiszaföldvári tájházát említette, amely szerinte a megőrzött örökséget a XXI. századi látogatók számára is értelmezhetővé teszi.

Az eseményen az Év Tájháza díjat a Partiumhoz tartozó Érmellék térségében működő Dr. Kéri Muzeális Gyűjteménynek ítélték oda. A 2004 óta átadott elismeréssel a népi építészeti értékek és a hozzájuk kapcsolódó hagyományok megőrzésében, bemutatásában példamutató munkát végző fenntartókat díjazzák.

Az október 1–3. között zajló konferencián a tájházak fenntartható működéséről, a mesterségek és a tudás továbbadásáról egyeztetnek. A résztvevők az Orfűi Malmokkal is megismerkednek, szombaton pedig az Ormánság és a Dráva mente örökségi helyszíneit keresik fel.