Lázár János az Egyesült Államokkal izmozik

A parlament illetékes bizottsága ülést tartott az amerikai lehallgatási botrány magyarországi vonatkozásaival kapcsolatban. Mint Lázár János az ülésről távozóban fogalmazott: az amerikai adatgyűjtés érdemben és jelentősen befolyásolhatja az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatát, amíg az ügyet Washington nem tisztázza. A miniszterelnökséget vezető államtitkár hozzátette, nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államok hírszerző szolgálata rendelkezik Magyarországra vonatkozó információkkal. Lázár közölte, bárki nyeri is meg a választásokat áprilisban, a belső biztonság, s azon belül is az elektronikus információk védelmét fokozni kell.