A 2026-os magyar parlamenti választás hajrájában kirobbant titkosszolgálati botrány nyomán felelevenítjük, hogy a mindenkori hatalom birtokosai hogyan szegték meg az írott és íratlan szabályokat hatalmuk megtartása érdekében.
Edward Snowden üdvözölte az Európai Parlament tegnap elfogadott határozatát, amelyben a brüsszeli szervezet felszólította a tagállamokat, akadályozzák meg az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség tömeges adatgyűjtését leleplező Edward Snowden kiadatását az Egyesült Államoknak.
A szólás- és sajtószabadságról, a magánélethez való jogról, a hatalom és az egyén viszonyáról rengeteg kérdést vet fel Laura Pointras amerikai filmrendező dokumentumfilmje, a CitizenFour. A Nyitott Társadalom Archívum (OSA) és a Közép-európai Egyetem (CEU) szervezésében e héten Magyarországon első alkalommal vetítették le az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) volt szerződéses alkalmazottja, Edward Snowden történetét megörökítő, idén Oscar-díjjal jutalmazott alkotást.
A parlament illetékes bizottsága ülést tartott az amerikai lehallgatási botrány magyarországi vonatkozásaival kapcsolatban. Mint Lázár János az ülésről távozóban fogalmazott: az amerikai adatgyűjtés érdemben és jelentősen befolyásolhatja az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatát, amíg az ügyet Washington nem tisztázza. A miniszterelnökséget vezető államtitkár hozzátette, nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államok hírszerző szolgálata rendelkezik Magyarországra vonatkozó információkkal. Lázár közölte, bárki nyeri is meg a választásokat áprilisban, a belső biztonság, s azon belül is az elektronikus információk védelmét fokozni kell.
Ezt a The Washington Post című amerikai lapnak mondta az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) volt szerződéses munkatársa az orosz fővárosban. Az interjúból a lenta.ru orosz hír-és elemző portál közölt kedden részleteket.