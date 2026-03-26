A kommunista országokban és diktatúrákban jellemző az, hogy a kormányzat a titkosszolgálatot használja fel egy politikai párt lejáratására.
A német kancellárnak negyven éve még hosszú volt a haja, az ifjúszocialisták radikális szárnyához tartozott és többször utazott az NDK-ba, aminek ott nagyon örültek.
Fonyódi kempingben, zalacsányi hotelben és budapesti lakótelepen forgatták több mint három hónapon át a német állami ZDF televízió megrendelésére azt a filmsorozatot, amely egy 1986-ban a Balatonnál játszódó kémtörténetként kerül a tévénézők elé a jövő évben.
Szakértők szerint a német állambiztonság, a Stasi a nyolcvanas években 16 ezer nyugat-berlini rendőrt, illetve a rendőrség kötelékében dolgozó személyt figyelt meg. Hatalmas térképen is nyomon követték mindennapi tevékenységüket. Mindezt a Freie Universität Berlin kutatócsoportja állapította meg.
Csaknem 7 millió iratbetekintési kérelem és megkeresés érkezett az egykori keletnémet állambiztonsági hatóság (Stasi) iratanyagát kezelő hivatalhoz az intézmény megalapítása óta eltelt 21 évben - közölte szerdán a berlini központú hivatal.
Németországban továbbra is nagy az érdeklődés az egykori keletnémet állambiztonsági hatóság (Stasi) iratanyaga iránt, a bő 110 ezer folyóméternyi aktát kezelő hivatalhoz az idén havonta több mint ötezer megkeresés érkezett - írta a Der Tagesspiegel című lap kedden.