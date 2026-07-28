Steinmetz Ádám, az FTC örökös bajnoka: Azt kell tisztázni, megvan-e még a Fradivárosra adott 25 milliárd forint vagy nincs meg

A Fradiváros-beruházás ügyében mindenekelőtt azt kell kideríteni, hogy megvan-e még a 25 milliárd forintos állami támogatás – fogalmazott a Népszava megkeresésére Steinmetz Ádám olimpiai bajnok vízilabdázó, a Ferencváros örökös bajnoka, a Jobbik korábbi országgyűlési képviselője.