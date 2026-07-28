A Fradiváros-beruházás ügyében mindenekelőtt azt kell kideríteni, hogy megvan-e még a 25 milliárd forintos állami támogatás – fogalmazott a Népszava megkeresésére Steinmetz Ádám olimpiai bajnok vízilabdázó, a Ferencváros örökös bajnoka, a Jobbik korábbi országgyűlési képviselője.
Igazolva látja a „Ki a politikusokkal a sportból!” kezdeményezés helyességét az olimpiai bajnok dr. Steinmetz Ádám, aki az FTC örökös bajnokaként helyteleníti, hogy Kubatov Gábor összemossa klubelnöki és politikai tevékenységét.
Nem akarnak politikusokat a sportszervezetek élén, a támogatási rendszert meghagynák, de megreformálnák, mondta dr. Steinmetz Ádám olimpiai bajnok vízilabdázó, a Jobbik országgyűlési képviselője, a kormányváltásra készülő egységes ellenzék sportpolitikai kabinetvezetője.
Egy Somogy megyei beruházásnál tartott sajtótájékoztatót Jakab Péter és Steinmetz Ádám. Szerintük a Fidesz akarja elhallgattatni őket.
A labdarúgó-válogatott Európa-bajnoki szereplése nem a közpénz milliárdokból működő magyar akadémiák sikere, amin változtatni kell dr. Steinmetz Ádám szerint.
Steinmetz Ádám olimpiai bajnok vízilabdázót indítja a Jobbik a 2018-as országgyűlési választáson Somogy megye 3-as számú egyéni választókerületében.