Steinmetz Ádám, az FTC örökös bajnoka: Azt kell tisztázni, megvan-e még a Fradivárosra adott 25 milliárd forint vagy nincs meg

Kubatov Gábor;FTC;állami támogatás;Steinmetz Ádám;Fradiváros;

2026-07-28 21:14:00 CEST

A Fradiváros-beruházás ügyében mindenekelőtt azt kell kideríteni, hogy megvan-e még a 25 milliárd forintos állami támogatás – fogalmazott a Népszava megkeresésére Steinmetz Ádám olimpiai bajnok vízilabdázó, a Ferencváros örökös bajnoka, a Jobbik korábbi országgyűlési képviselője.

Steinmetz Ádám lapunknak elmondta, ha a pénz valóban rendelkezésre áll, akkor azt kell megmagyarázni, miért nem indult el a beruházás, ha pedig már nincs meg, akkor arra kell választ adni, mire fordították. A jogász végzettségű olimpiai bajnok pólós felidézte, hogy a Fradiváros nem új elképzelés, hanem hosszú évekkel ezelőtt született fejlesztési koncepció, amelynek részeként egy új uszoda is épült volna. Úgy vélte, hogy a jelenlegi népligeti létesítmény korlátozott befogadóképessége és műszaki színvonala miatt szakmailag is indokoltnak tűnt egy ilyen beruházás.

Az olimpiai bajnok szerint ugyanakkor az elmúlt napok hírei alapján az ügy központi kérdése már nem maga a beruházás, hanem a támogatás sorsa. Emlékeztetett arra, hogy Kubatov Gábor klubelnök a Blikkben azt állította: az utolsó forintig el tud számolni, ezért szerinte jelenleg ebből kell kiindulni.

„Azt gondolom, hogy az elnök úr állítását tényekkel kell igazolni. Én arra fókuszálnék: megvan-e a pénz vagy nincs meg a pénz.”

Steinmetz hangsúlyozta: ha valóban rendelkezésre áll a teljes összeg, akkor kérdéseket vet fel, hogy hosszú évek alatt miért nem jutott el a projekt még az első kapavágásig sem. Szerinte egy ekkora beruházás előkészítése természetesen időigényes, de arra is választ kell adni, miért nem kezdődött el az építkezés, miközben a támogatás évek óta a klub rendelkezésére állhatott.

Kérdések vannak, válaszok kellenek

„Miért nem kezdték el a fejlesztést? Mi volt az oka? Ha pedig nincs meg a pénz, akkor az a kérdés, hogy mire költötték?”

A Ferencváros örökös bajnoka arról is beszélt, hogy nincsenek információi arról, felhasználhatták-e a támogatást működési kiadásokra, bár szerinte sajtóhírek alapján később születhetett olyan jogszabály, amely ezt lehetővé tehette. Úgy fogalmazott, eredetileg súlyos szakmai hiba lett volna infrastruktúra-fejlesztésre szánt pénzt bérekre vagy napi működésre fordítani, ugyanakkor nem állítja, hogy ez történt. Azt kell kideríteni, hogy a pénzt pontosan mire költötték, és az megfelelt-e a jogszabályoknak.

„Rendkívül egyszerűnek látom ezt a kérdést. Nagyon sok közpénzről van szó, de a köz egyelőre ennek nem látja az eredményét.”

Megkeresésünk előzményeként kiderült, a Belügyminisztérium megtagadta a Fradiváros-projektre adott 25 milliárd forintos állami forrás felhasználását tisztázandó elszámolás nyilvánosságra hozását. Mindezt közösségi oldalán közölte Kele János közgazdász, aki közérdekű adatigényléssel igyekezett megismerni, milyen pénzügyi-számviteli bontásban számolt el az FTC a 2016–2017-ben megítélt, összesen 25 milliárd forintos támogatással. Ezt az összeget eredetileg a Népligetbe tervezett Fradiváros sportkomplexum megépítésére kapta a klub, de az építkezésből semmi nem valósult meg

Kele adatigénylése arra vonatkozott, hogy az FTC pontosan milyen tételekre számolta el a kirívóan magas állami támogatást. A tárca azonban közölte a közgazdásszal, hogy a kért dokumentumok jelenleg döntés-előkészítő adatnak minősülnek, ezért tíz évig nem nyilvánosak. Eközben Kubatov Gábor klubelnök azt állítja: a Ferencváros az utolsó fillérig el tud számolni a pénzzel.

Az adatok kiadása jelenleg „nem lehetséges”

A Belügyminisztérium Kelének küldött válaszából annyi derül ki, hogy az FTC 2026. március 25-én benyújtotta a projekt záró beszámolóját, arra azonban már nem adott választ, hogy a támogatásból pontosan mire költöttek, illetve továbbadta-e a klub a támogatás egy részét más szervezeteknek. A minisztérium indoklása szerint „a megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú”, ezért az adatok kiadása jelenleg nem teljesíthető, emellett a kért dokumentumokat döntés-előkészítő iratoknak minősítette.

Kele János jelezte, nem tekinti lezártnak az ügyet.

További adatigénylésekben szeretné megismerni az eredeti támogatói okiratot és annak módosításait, valamint azt az összesítő táblázatot is, amely tételesen tartalmazza a Ferencváros elszámolását. Az ügy jelentőségét növeli, hogy a rendőrség már elrendelte a nyomozást a támogatás felhasználásával kapcsolatban, mivel a Fradiváros eredeti formájában nem valósult meg.

Kubatov Gábor: A pénz minden fillérje a Ferencvárosban van

Kubatov Gábor a Blikknek a napokban adott interjúban reagált a feljelentésre és a nyomozásra. A Ferencváros elnöke nem aggódott. „A Fradinak nagyon komoly felügyelőbizottsága van. Ez nem úgy van, hogy én odamegyek, aztán azt csinálok a pénzzel, amit akarok.” A klubelnök szerint a Fradiváros előkészítése éveken át zajlott, szakosztályok, tervezők, jogászok és a főváros bevonásával. „A Fradiváros egy kiváló projekt volt, talán a legnagyobb fájdalom, hogy azt nem hajthattuk végre.” A legfontosabb állítása azonban az elszámolásra vonatkozott: „A Fradivárosra fordított pénz minden fillérje a Ferencvárosban van.”

Kijelentette, minden vizsgálat és nyomozás elé tiszta szívvel és transzparensen áll majd, egyúttal leszögezte: se neki, se a felügyelőbizottságnak, se a klub vezetésének ebből semmilyen problémája nem lesz.

Jó, de akkor hol van a 25 milliárd forint?

A két álláspont között tehát továbbra is jelentős ellentmondás feszül, amit a jövőben lefolytatandó vizsgálat fog tisztázni. A Belügyminisztérium ennek zárultával nyilván ismerteti majd a végeredményt. Az persze elképzelhető, hogy a pénz nem magánzsebekbe került, hanem igazolásokra, a világ élvonalába tartozó sportolók bérezésére ment el.

A párizsi olimpián a legnépszerűbb és legnagyobb állami támogatást élvező Ferencváros sportolói egyetlen érmet sem szereztek (a népligeti szerb pólós hazájának nyert aranyat), így az olimpiai ponttáblázat első három helyére sem fért fel a klub. A hatalmas szakmai és erkölcsi blama után a Ferencváros korábban elképzelhetetlen igazolásokba kezdett, és egy év alatt világszínvonalúra erősítette egyéni szakosztályai némelyikét. Információink szerint volt olyan igazolás, amikor a vidéki versenyző ferencvárosi havi bére meghaladta a sportoló korábbi klubjának éves költségvetését.

Ilyeténképpen valóban elképzelhető, hogy a Fradiváros minden fillérje a Ferencvárosban van. Csak meglehet, Kubatov az építkezés alatt nem a Fradivárost értette.