Oroszország azt tervezi, hogy egész évben hajózhatóvá teszi az Északi-tengeri útvonalat – jelentette be Vlagyimir Putyin csütörtökön, felvázolva egy sor, az orosz Távol-Kelet és az Északi-sarkvidék infrastruktúrájának bővítését szolgáló intézkedést. Az elnök ismét elutasította azokat az állításokat, hogy az ország új mozgósításra készülne, de kénytelen volt válaszolni több más, az ukrajnai háborúval kapcsolatos kérdésre is.
A közoktatásban a következő évekre tervezett lépéseket mutatták be egy kerekasztal megbeszélésen a Belügyminisztérium képviselői.
Érdekes megállapításra jutott a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ). Az MLSZ illetékesei szerint ugyanis annak ellenére jól halad a szövetség stratégiai tervének a megvalósítása, hogy a legnagyobb elmaradás az eredményesség tekintetében tapasztalható. Azaz, jó az irány, de nem hoz eredményt...