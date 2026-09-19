Őrizetbe vették azt a férfit, aki péntek este ájultra vert egy járókelőt Budapest belvárosában

A megtámadott férfi a Szent István körút XIII. kerületi oldaláról zebrán ment át az V. kerületi oldalra, amikor a bántalmazó nekiesett. Az elkövető elszámoltatása folyamatban van.