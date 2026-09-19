A megtámadott férfi a Szent István körút XIII. kerületi oldaláról zebrán ment át az V. kerületi oldalra, amikor a bántalmazó nekiesett. Az elkövető elszámoltatása folyamatban van.
A jászkiséri idős asszony járóbotjával akarta kiűzni lakásából, de 21 éves fiatal brutálisan torolta meg az ellenállást. Csak a szerencsének köszönhető, hogy az áldozat könnyebb sérülésekkel megúszta.
Pünkösdvasárnap igencsak hangosan ünnepelték egy újszülött keresztelőjét a XIX. kerületben.
Szolgálaton kívüli rendőrök látták el megpüfölt és megszúrt férfit. A tettest hamar elfogták.
A Kamaraerdőn elgázolt ló elpusztult, a póráz nélküli ebek gazdáját felelősségre vonják.
A rendőrség eljárást indított a fiatalabb társára támadó 14 éves fiú ellen.
Az ámokfutó előbb egy kutyát ütlegelt, majd gazdáira támadt.
Az őrjöngő férfi megrugdosta, és le is akarta szúrni élettársát. A nő az életét köszönheti annak, hogy arra jött egy járőrautó.
Az ismeretlen támadó egy villamoson kötött bele valakibe, a megállóban pedig rá is támadt a sértettre. A rendőrség kamerafelvétel alapján körözi az agresszív férfit.
Szénahordás közben fajult el a vita két mezőgazdasági munkás között, vérontás lett a vége.
Az áldozat – egy 83 éves néni – könnyebben megsérült az ütlegektől.